Tan cerca de ti, nace el amor: estreno, elenco y de qué trata la nueva telenovela con David Zepeda

TelevisaUnivision apuesta por una nueva historia de amor y secretos con Tan cerca de ti, nace el amor, melodrama que llegará primero a ViX el 1 de mayo, donde estrenará cinco episodios nuevos cada viernes, para después incorporarse a la barra estelar de Televisa el 25 de mayo a las 20:30 horas.

Con Oka Giner y David Zepeda como protagonistas, la producción de Ignacio Sada mezcla romance, drama familiar, intriga y acción, en una narrativa donde el pasado persigue a sus personajes mientras el amor intenta abrirse camino entre heridas no resueltas.

La historia sigue a Verónica Arellano, una mujer marcada desde la adolescencia por la separación forzada de su hija recién nacida. Años después, convertida en periodista, emprende una búsqueda que la lleva a descubrir que la joven fue adoptada por una poderosa familia, detonando una trama cargada de revelaciones.

El rumbo de la historia cambia tras una tragedia aérea que deja huérfanos a cuatro hermanos, entre ellos la hija que Verónica ha buscado durante años. En ese escenario aparece Joaquín Navarro, personaje interpretado por David Zepeda, quien asume el cuidado de los menores y se convierte en pieza clave en el destino de la protagonista.

Para mantenerse cerca de su hija sin revelar su identidad, Verónica adoptará una doble vida bajo el nombre de Consuelo, una decisión que desatará conflictos, tensiones familiares y una red de secretos que amenazan con derrumbarlo todo.

Además del drama emocional, la producción incorpora el universo del motocross como telón de fondo para desarrollar rivalidades, ambición y peligrosas alianzas que elevan la intensidad de la historia.

El elenco también reúne a Irina Baeva, Julián Gil, Alexis Ayala, Yolanda Ventura, Mane de la Parra, Leticia Perdigón y Pierre Angelo, quienes complementan una apuesta que busca posicionarse como uno de los estrenos fuertes de la temporada.

Con una combinación de pasiones, venganzas, segundas oportunidades y secretos familiares, Tan cerca de ti, nace el amor buscará conquistar a la audiencia con una historia donde el destino y el amor vuelven a cruzarse.