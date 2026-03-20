Tarik Othón, en ascenso rumbo a Los Azulejos

El próximo sábado, el Centro Caballar Los Azulejos volverá a vestirse de gala para una de sus citas más significativas del calendario: la tradicional corrida de rejones con causa, que este año tendrá un matiz especial al rendir homenaje póstumo a don Ramón Serrano, recordado como “El Rey del Quiebro”, figura fundamental en la historia reciente del toreo a caballo en México.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo recibe primer llamado al Tri; vuelven Quiñones y Ochoa; Santi, descartado

En este marco, el nombre de Tarik Othón aparece con fuerza dentro de un cartel que conjuga experiencia, jerarquía y renovación generacional. La combinación no es menor: junto al joven rejoneador mexicano actuarán el navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, Mario Sandoval, la rejoneadora Stefania Uribey, el novillero Emilio Cano, además de la participación de los Forcados Mexicanos y los Forcados Amadores de México, con toros de la ganadería de Zacatepec.

Se trata de un cartel bien armado, donde la figura internacional, la solidez nacional y la apuesta por la juventud encuentran equilibrio. En ese contexto, Othón no llega como promesa, sino como una realidad en desarrollo, un torero que ha sabido abrirse paso con resultados y que sigue sumando argumentos para consolidarse.

La tarde, además, tendrá un peso simbólico especial. Don Ramón Serrano no sólo dejó huella por su concepto del rejoneo, sino por su influencia directa en la formación y proyección de nuevas generaciones. Su legado no es únicamente técnico, sino también de identidad: entender el caballo como extensión del torero y asumir el compromiso de dignificar el espectáculo.

En ese sentido, la presencia de Tarik Othón en este homenaje cobra un significado particular. Representa a una generación que ha crecido bajo esa influencia, que recoge la estafeta y que busca reinterpretarla con su propio sello. Juventud y frescura, pero también responsabilidad.

El momento que vive Othón respalda su inclusión en los carteles más relevantes de esta temporada. En lo que va del 2026 ha mantenido actividad constante en plazas del país, con actuaciones en Arandas, Valladolid, Mérida, Sombrerete, La Petatera y Autlán de la Grana, sumando un total de seis festejos, todos en territorio nacional. En ese recorrido ha conseguido cortar 16 orejas, una cifra que habla de regularidad y de capacidad para conectar con los tendidos.

Más allá del número, lo importante es la tendencia: Othón ha encontrado sitio. Su nombre empieza a repetirse en los carteles y su concepto, basado en la entrega y en la búsqueda de emoción, ha logrado calar. Esa constancia es la que, poco a poco, lo coloca en una posición visible dentro del escalafón mexicano de rejoneadores.

No es casualidad que su presencia sea recurrente en escenarios de exigencia. Los Azulejos, por su formato y por su carácter benéfico, suele reunir a toreros dispuestos a apostar fuerte. La competencia es real y el margen de error es mínimo. Ahí es donde se mide el crecimiento.

El propio entorno del festejo refuerza ese sentido. La corrida alcanzará su décimo quinta edición y mantiene su vocación solidaria, una de sus principales señas de identidad. A lo largo de los años, este evento ha logrado consolidarse no sólo como espectáculo taurino, sino como punto de encuentro entre tradición, causa social y afición.

Para Tarik Othón, la cita representa una oportunidad y, al mismo tiempo, una prueba, implica asumir un papel activo, salir a competir y confirmar lo que ha venido mostrando en el inicio de temporada. La afición encontrará en él a un rejoneador convincente, sí, pero también a un torero que ya sabe lo que es triunfar y que busca dar el siguiente paso.