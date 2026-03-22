El festejo tuvo además un significado especial al rendir un emotivo homenaje al rejoneador Don Ramón Serrano, figura entrañable dentro del rejoneo

En una tarde soleada y con el Centro Caballar Los Azulejos registrando un lleno absoluto, se llevó a cabo una corrida de rejones que quedará en la memoria de los aficionados, tanto por el ambiente festivo como por los destacados resultados artísticos. El festejo tuvo además un significado especial al rendir un emotivo homenaje al rejoneador Don Ramón Serrano, figura entrañable dentro del rejoneo.

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Se lidiaron toros de la ganadería de Zacatepec, de buena presencia y juego desigual, sobresaliendo particularmente el tercero y el cuarto, ambos premiados con arrastre lento por su calidad.

La gran figura de la tarde fue Tarik Othón, quien confirmó el excelente momento que atraviesa al cuajar una actuación de gran dimensión artística. Mostró temple, entrega y conexión con el público, logrando cortar tres orejas en total. Uno de sus toros fue brindado a la rejoneadora Mónica Serrano, en un gesto cargado de emotividad.

También destacó la actuación de Guillermo Hermoso de Mendoza, quien firmó una tarde importante al cortar dos orejas en su primero y dos orejas y rabo en su segundo, consolidando su sitio como una de las máximas figuras del rejoneo actual.

Por su parte, Mario Sandoval tuvo una sólida actuación que le valió el corte de dos orejas, mientras que Emilio Cano obtuvo una oreja tras una faena meritoria. Stef Uribe dio vuelta al ruedo luego de una fuerte petición del público, reconociendo su esfuerzo y entrega. Al finalizar el festejo, Tarik Othón salió a hombros junto a Guillermo Hermoso de Mendoza y Mario Sandoval, en una imagen que reflejó el rotundo éxito de la jornada.

Resultado del festejo: Stef Uribe: vuelta al ruedo tras fuerte petición. Guillermo Hermoso de Mendoza: dos orejas y dos orejas y rabo. Tarik Othón: dos orejas y oreja. Mario Sandoval: dos orejas. Emilio Cano: oreja.