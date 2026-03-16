La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la tarjeta Finabien para migrantes no se entrega en los consulados de México en Estados Unidos y puede solicitarse directamente en línea.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las tarjetas Finabien destinadas a mexicanos residentes en Estados Unidos pueden solicitarse directamente por internet y no requieren acudir a los consulados, luego de que migrantes reportaron falta de información y ausencia de tarjetas en representaciones consulares de California.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió a un reporte de migrantes que señalaron que acudieron a los consulados de Sacramento, San Francisco y San José sin obtener atención ni acceso a las tarjetas, lo que generó inquietud entre quienes buscan resguardar sus ahorros en México.

Un audio difundido en la conferencia relató que los migrantes recorrieron varias sedes consulares sin resultados y recibieron indicaciones contradictorias, situación que describieron como un peregrinaje entre oficinas para obtener información sobre el programa financiero.

La presidenta sostuvo que el trámite no requiere presencia física en consulados y explicó que las representaciones diplomáticas sólo brindan orientación sobre el proceso, mientras que la solicitud formal puede enviarse de manera directa a través del portal del programa.

“Se puede pedir directamente, no se necesita ir al consulado a recibir la tarjeta”, señaló Sheinbaum al detallar que el esquema contempla dos tarjetas vinculadas: una para la persona que reside en Estados Unidos y otra para el familiar o beneficiario que vive en México.

El gobierno federal prevé reforzar la difusión del mecanismo y convocará a la directora de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía, para explicar nuevamente el funcionamiento del sistema y los canales de acceso disponibles para los migrantes.

Sheinbaum también indicó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores ampliar la información en consulados para evitar confusiones entre los connacionales que buscan acceder al instrumento financiero o recibir asesoría sobre el procedimiento.

La discusión se extendió a otros temas relacionados con la comunidad migrante, entre ellos la posibilidad de acceder a programas de vivienda en México para trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde Estados Unidos.

Líderes migrantes señalaron que quienes trabajan con visas agrícolas temporales H2A han logrado incorporarse al sistema del IMSS, pero aún no cuentan con acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que consideran un trámite pendiente entre dependencias.

La presidenta anunció que funcionarios responsables de programas para migrantes acudirán a una próxima conferencia para explicar el acceso a apoyos financieros, vivienda y seguridad social destinados a mexicanos que viven en el extranjero.