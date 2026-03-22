Conoce fechas, precios de boletos, cartel y todo sobre el Tecate Pa’l Norte 2026 en Monterrey. Información actualizada del festival musical

El Tecate Pa’l Norte 2026 se consolida como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, posicionando a Monterrey como la capital de los festivales en México.

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Con un cartel de primer nivel, miles de asistentes y una experiencia única, esta edición promete romper récords de asistencia y generar una alta demanda.

Sede y fechas del evento

El festival se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el emblemático Parque Fundidora, ubicado en Adolfo Prieto S/N, Obrera, Monterrey, Nuevo León. Este recinto será nuevamente el punto de encuentro para miles de fanáticos de la música.

Una experiencia musical de tres días

Durante tres jornadas consecutivas, el evento reunirá a más de 150 artistas distribuidos en múltiples escenarios. En total, los asistentes podrán disfrutar de más de 35 horas de música en vivo, además de experiencias gastronómicas y actividades interactivas.

Cartel diverso con artistas internacionales

El lineup del Tecate Pa’l Norte 2026 destaca por su variedad de géneros como rock, pop, indie, electrónica y urbano, reuniendo a artistas de gran renombre internacional que garantizan espectáculos para todos los gustos.

Headliners del viernes 27 de marzo

El primer día contará con presentaciones de artistas como Tyler, The Creator, Interpol, Deftones y Morat, marcando el inicio del festival con una mezcla de estilos que van desde el rock alternativo hasta el hip hop y el pop latino.

Artistas destacados del sábado 28 de marzo

Para el sábado, el público podrá disfrutar de grandes nombres como Guns N’ Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Kygo y Grupo Frontera, ofreciendo una combinación de rock clásico, electrónica y música regional.

Cierre espectacular el domingo 29 de marzo

El último día del festival contará con artistas como The Killers, Zoé, The Lumineers y Halsey, quienes encabezarán una jornada que promete ser uno de los momentos más memorables del evento.

Boletos, precios y recomendaciones

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y taquillas oficiales, con alta demanda desde las primeras fases. Los precios aproximados del abono de 3 días van desde $4,890 pesos (General) hasta $10,780 pesos (VIP), incluyendo acceso a escenarios, zonas de hidratación y experiencias dentro del festival.

Se recomienda comprar con anticipación, reservar hospedaje y planificar los shows, ya que el evento suele registrar gran afluencia.

Un festival en constante crecimiento

Desde su creación, el Tecate Pa’l Norte ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional, pasando de un evento de un día a un festival de tres jornadas con artistas globales.

Hoy en día, es considerado el festival más grande del norte de México y uno de los más importantes a nivel mundial, manteniéndose en constante evolución.