Templario ante su cita con el destino: Va por el título de MLW y la gloria ante Kushida

Templario, estrella del CMLL, busca conquistar el mundo de la lucha libre al enfrentar a Kushida por el Campeonato de MLW en una función internacional en México

En el corazón de Tlaxcala, un niño imaginaba que podía conquistar el mundo; hoy, ese niño es Templario, una de las figuras más dominantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Su nombre ya no solo resuena en la Arena México, sino que vibra en los recintos de Japón y Estados Unidos. Sin embargo, este viernes 1 de mayo, el “Guerrero León” tiene la oportunidad de oro para consolidar esa conquista: encabezar la función especial internacional disputando el Campeonato de MLW ante el nipón Kushida.

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La identidad es su fe y su camino

El nombre de un luchador es su estandarte, y para el guerrero tlaxcalteca, la elección nació de una conexión con la infancia. “Desde pequeño mi familia ha sido muy católica. Leí un libro y vi la historia de los templarios; me cautivó. Cuando decidí que la lucha libre sería mi vida, empecé a dibujar la máscara y adopté el nombre”, recuerda. Tras un año en el CMLL, su imagen evolucionó: “Me otorgaron la máscara actual, que se asemeja más a la esencia histórica, y le añadí el león que me caracteriza. Se juntaron varias cosas para crear lo que ven hoy en el ring”.

Un estilo único

Más allá de su técnica, Templario posee un sello que emociona a las gradas: su agilidad para incorporar con movimientos de breakdance. Un recurso que nació de forma espontánea entre las calles de su colonia. “Iba al catecismo y un amigo lo hacía. Después, en mi barrio jugando fútbol, también nos juntábamos. De repente, en una lucha, caí y mi instinto me hizo levantarme así; salió perfecto. A la gente le encanta y me brinda una seguridad enorme antes de ejecutar un castigo”, confiesa.

Metamorfosis en el ring

A casi tres años de despojar de su máscara a Dragón Rojo Jr., el gladiador experimenta una transición hacia el bando técnico, un terreno necesario para su evolución. “Ser técnico es complicado porque el lenguaje con el público cambia, pero es una oportunidad de oro para crecer. Mi meta es manejar ambos estilos y ser simplemente yo”. Bajo este panorama, rivalidades con Soberano Jr. y una cuenta pendiente con Bandido por el título de ROH aparecen en su radar.

Japón: El siguiente gran asalto

Su paso por New Japan Pro-Wrestling (NJPW) ha dejado una marca profunda. Tras formar parte de United Empire y medirse ante figuras como El Desperado, el mexicano tiene claro su siguiente objetivo: “Lo que más deseo es un campeonato de allá; cuando veo los títulos en la arena, los observo con ganas de tomarlos. Sería hacer historia”.

Esa ambición internacional se pone a prueba este viernes en casa. Templario tendrá la oportunidad de retar a un referente mundial como Kushida por el cetro de MLW, encabezando la lucha estelar de una función que pone al CMLL en los ojos del mundo.

Un mensaje al pasado

A pesar de las luces de Las Vegas o los aplausos en Tokio, Templario no olvida sus raíces. Al preguntarle qué le diría a aquel joven que entrenaba en Tlaxcala, su voz se suaviza: “Le diría que muchas gracias por no rendirse, por rifarse en cada entrenamiento. Ese Templario nunca se echó para atrás; se fijó una meta y hoy estamos haciendo grandes cosas, siempre con los pies en la tierra”.

El rugido del león tlaxcalteca se escucha cada vez más fuerte. El objetivo es único: reinar en el mundo.