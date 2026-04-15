La temporada de huracanes 2026 inicia el 15 de mayo en el Pacífico y 1 de junio en el Atlántico; conoce los nombres oficiales de los ciclones

Cada año, el inicio de la temporada de huracanes representa mucho más que un cambio climático: es el momento en que la naturaleza muestra su mayor fuerza.

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Para 2026, los especialistas ya han delineado un panorama que combina ciencia, prevención y monitoreo constante, con el objetivo de reducir riesgos en zonas vulnerables.

Fechas oficiales de la temporada ciclónica 2026

La temporada de huracanes 2026 está claramente definida por regiones. En el océano Pacífico, inicia el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre, mientras que en el Atlántico, Golfo de México y mar Caribe, comienza el 1 de junio y finaliza también el 30 de noviembre.

El huracán Melissa de la categoría 5, representa el nivel máximo en la escala de huracanes del Atlántico. Ya se reportan al menos tres muertes relacionadas con el fenómeno en Jamaica, y varias más en Haití y República Dominicana por lluvias intensas y vientos.

Es ya oficialmente… pic.twitter.com/QhyJEpsrjc — Mar Gómez (@MarGomezH) October 28, 2025

Estas fechas son establecidas con base en registros históricos y análisis meteorológicos de organismos como la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Nacional de Huracanes, que coinciden en que este periodo concentra la mayor actividad ciclónica del año.

Pronóstico de una temporada activa

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada 2026 podría ser más activa de lo habitual, con la formación de entre 15 y 20 sistemas en el Pacífico y entre 14 y 19 en el Atlántico, algunos con potencial de alcanzar categorías mayores en la escala Saffir-Simpson.

Los modelos climáticos internacionales advierten que la posible presencia del fenómeno de El Niño durante 2026 podría influir directamente en la intensidad y frecuencia de los ciclones, especialmente en el Pacífico, modificando los patrones habituales de formación.

Los nombres que podrían marcar el 2026

Uno de los elementos más llamativos de cada temporada es la lista de nombres asignados a los huracanes. Estos se utilizan de forma rotativa cada seis años y ayudan a identificar fácilmente los sistemas tropicales cuando alcanzan la categoría de tormenta.

En el océano Pacífico, algunos de los nombres para 2026 serán:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernán

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Por su parte, en el Atlántico destacan nombres como:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle,

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred



Por qué se nombran los huracanes

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, los nombres facilitan la comunicación y reducen errores en alertas. Un ciclón recibe nombre cuando alcanza vientos superiores a 63 km/h, y si causa daños graves, su nombre puede ser retirado permanentemente de las listas.

Más allá de fechas y nombres, la temporada de huracanes 2026 es un recordatorio de la importancia de la prevención y la información oportuna. Conocer estos datos puede ser clave para tomar decisiones seguras, especialmente en zonas costeras donde el impacto puede ser mayor.