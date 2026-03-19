“Tenemos a los mejores fans de toda la liga”: Esteban Roacho

El basquetbolista mexicano espera cerrar a tambor batiente la temporada con Capitanes Ciudad de México para recibir el primer juego de playoffs en la Arena CDMX

El único mexicano que milita en los Capitanes de la Ciudad de México de la NBA G-League, Esteban Roacho, quiere recibir en la Arena CDMX el juego de primera ronda de playoffs de la temporada, y los demás que vengan, y es que eso sería un gran regalo para la afición mexicana que siempre los apoya, y a la que considera como “la mejor de la liga”.

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“Sería muy bueno para nosotros, pero también es una ventaja increíble (recibir el primer juego de playoffs en casa). Tenemos a los mejores fans de toda la liga y estamos muy contentos con ellos. Esperemos que estos últimos cinco juegos los podamos ganar y poder jugar aquí en Ciudad de México”, dijo claro el basquetbolista chihuahuense.

Los Capitanes han hecho del recinto de Avenida de las Granjas, una verdadera fortaleza pues en la campaña regular cerraron con marca de 15 ganados por tan solo tres derrotas, una aduana realmente difícil para jugar.

“Estamos muy contentos y orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho. Es un trabajo de meses, de toda la pretemporada desde el Showcase y ahora estamos todos listos para los playoffs. Orlando Mendez lo dejó muy claro desde el principio de la temporada, que el objetivo era llegar a los playoffs y ya que estamos ahí, estamos trabajando de diferente manera porque la postemporada se juega distinto, entonces estamos ajustando, reagrupándonos y listos para la postemporada”, declaró el joven de 24 años.

Roacho Amador ha participado en 20 partidos durante la campaña con Capitanes donde tiene promedios de 1.3 puntos, 1 rebote y 0.2 asistencias por partido.

“Me siento muy orgulloso de ser de aquí, mexicano, de Chihuahua. Simplemente lo he tomado como aprendizaje. Yo llegué aquí como practice player y me gané el lugar en el training player. Entonces muy agradecido con Dios por la oportunidad y lo estoy tomando día con día”, finalizó.