Tengo que ganar: Lillini

Aunque tiene respaldo del club

‘En contra mía, lamentablemente, no tengo frases hechas y cuento lo que me pasa. Eso a veces lo usan en mi contra. Soy así, soy real’, afirma el director técnico

El entrenador de los Pumas de la UNAM, el argentino Andrés Lillini, aseguró que a pesar de tener el espaldarazo de la directiva del conjunto de la máxima casa de estudios, de nada le valdrá si este fin de semana no logran el triunfo.

Después de la práctica de ayer, el entrenador del conjunto azul y oro platicó con los medios de información y aunque subrayó que tiene el apoyo de la directiva, fue claro al apuntar que es menestar ganar este fin de semana.

“Vi que salió en algunos medios, pero fue una mera charla de futbol. El Rector siempre me llama para hablar de eso, le gusta. Tengo el apoyo incondicional de ellos, del presidente, Mejía Barón. Reconforta, pero tengo que ganar. Más allá de lo que puedan decir, de un espaldarazo, el equipo tiene ganar. En contra mía, lamentablemente, no tengo frases hechas y cuento lo que me pasa. Eso a veces lo usan en mi contra. Soy así, soy real. Doy la vuelta a la página rápido porque tengo mucha energía”, comentó.

Los Pumas planean algunas modificaciones en el once titular. Además de que, si no sucede nada raro, contarán con Eduardo Salvio y Arturo Ortiz, quienes vuelven de lesiones, puede haber otros movimientos en la zona baja, donde no terminan de tener regularidad y ya permitieron demasiados goles en las últimas fechas. Los felinos entrenarán en las instalaciones de la Cantera hasta el siguiente viernes, que es cuando viajarán de nueva cuenta a Guadalajara esta ocasión para enfrentar a los Rojinegros del Atlas.

Y mientras el conjunto de Pumas intenta salir de la crisis, la lluvia de criticas para el entrenador argentino continúan. Esta ocasión fue el pentapichihi mexicano Hugo Sánchez Márquez, quien criticó el desempeño del estratega.

Dijo que más que acomodar al equipo para que luzca el carioca Dani Alves, lo que debería hacer es evitar que tenga mayor desgaste en el terreno de juego para que pueda lucir más.

Para Hugo Sánchez, el que Dani Alves no brille en el Club Pumas, se debe a que no saben cómo utilizarlo. “Tenemos que utilizar a Dani Alves, donde no se desgaste, donde el equipo le saque el mayor de los provechos y él también”, mencionó el exdelantero felino en los micrófonos de ESPN, donde se desempeña como comentarista.

Hugo Sánchez Márquez pide que ya no le den tareas defensivas al brasileño Dani Alves: “Ya no tiene que defender, debe de ayudar a mantener el juego de construcción, el de ataque”.

Ya tiene pensado por dónde podría jugar al brasileño de 39 años: “Quizá lo podrían utilizar como carrilero o medio por la derecha, que vaya al frente y en lo que pueda defienda. Debe de centrar y aprovechar su tiro de media distancia”.

El conjunto de los Pumas está necesitado de triunfos, luego de siete duelos ligueros sin conocer la victoria.