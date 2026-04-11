Tepatitlán rescata el empate ante Atlético La Paz y se afianza en el liderato de la Liga Expansión MX

El Atlético La Paz deja escapar el triunfo ante Tepatitlán, mientras la Jaiba Brava se mete a zona de Liguilla en la Liga Expansión MX.

El Atlético La Paz dejó escapar una inmejorable oportunidad de acercarse al superlíder Tepatitlán en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga Expansión MX. El conjunto sudcaliforniano se encontraba en ventaja durante el encuentro, pero permitió el empate en el tramo final, lo que no solo favoreció el despegue del equipo alteño en la clasificación, sino que también lo dejó rezagado en la lucha por la cima del torneo.

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Por su parte, la Jaiba Brava consiguió un triunfo clave en sus aspiraciones de Liguilla al vencer 2-1 a Alebrijes en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca. Con este resultado, el Tampico-Madero suma su quinto partido consecutivo sin derrota, alcanza los 18 puntos y asciende al séptimo lugar de la tabla, colocándose momentáneamente en zona de Fase Final.