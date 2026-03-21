Tepatitlán y La Paz ganan y siguen en lo más alto del Clausura 2026 de la Liga Expansión MX

El Tepatitlán FC venció a los Venados de Mérida por contundente victoria de 2-0 a favor de los locales, que dormirán en la cima de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga Expansión MX. En duelo por la Jornada 11, los alteños tomaron la ventaja desde el segundo minuto de juego, gracias a un gol de cabeza de Jacabo Reyes. Poco después, Fernando Samano puso el segundo definitivo.

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Poco después, el Atlético La Paz vapuleó a los Alebrijes de Oaxaca por escandaloso marcador de 4-0 para quedar en el subliderato general detrás del Tepa, pero con un juego menos. Sus anotaciones fueron cortesía de Edgar Alaffita, Martín Barragán y Daniel Álvarez.