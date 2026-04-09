Magistrados confirmaron el fallo del INE, al determinar que el amparo no procede, ya que dicha facultad corresponde a la autoridad electoral

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propinó un nuevo revés al empresario Ricardo Salinas Pliego y determinó que el amparo que un juez le concedió no es procedente en materia electoral, por lo que no se tendría que retirar un spot de Morena en el que aparece su figura.

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El proyecto de sentencia presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña señaló que la decisión de un juez civil no tiene repercusión en el ámbito electoral, pues el análisis para ordenar bajar un promocional transmitido en tiempos oficiales le corresponde únicamente al Instituto Nacional Electoral (INE).

El amparo otorgado por el juez ordenaba bajar el spot de Morena identificado como “Por el bien”, por considerar que acusaciones falsas en contra del presidente de Grupo Salinas, quien aparece en lo promocional.

“La actuación del juez civil es una invasión a la esfera competencial del INE en materia de administración de tiempos en radio y televisión, la cual incluye las facultades para ordenar la suspensión del material pautado”, aseveró el documento avalado.

Asimismo, los magistrados señalaron que Morena y Luisa María Alcalde Luján no tienen la obligación de acatar esta sentencia por parte de un juez civil, porque no tiene injerencia en la materia electoral.

Con esto, el TEPJF ratificó el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE), quien determinó en el mismo sentido, por falta de injerencia de los amparos en la materia electoral.