Termina periodo en el Congreso de la Unión sin cambios a la elección judicial

Se prepara además el cambio en la dirigencia de Morena, tras la salida de Luisa María Alcalde de ese cargo

Esta semana concluye un activo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, sin que se haya resuelto cambiar la fecha para la elección judicial, pese a que solo queda un mes para realizar modificaciones en materia electoral, por lo que, de prosperar, tendría que discutirse en un periodo extraordinario de sesiones en mayo.

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El tema quedará pendiente, al menos esta semana, pues será hasta la llegada de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica de la Presidencia, el próximo 1 de mayo, aunque para entonces ya no habrá sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que un grupo de legisladores de Morena presentó una iniciativa que propone modificar la fecha de la elección, así como los filtros de selección de aspirantes y garantizar experiencia en los cargos.

En las últimas sesiones, la Cámara de Diputados deberá desahogar la minuta enviada por el Senado de la República sobre los llamados juicios sumarios, aprobados en marzo pero posteriormente devueltos.

La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo modifica los juicios sumarios, establece un plazo máximo de seis meses para su resolución y amplía los casos en que no procede suspender actos administrativos. Aunque busca agilizar procesos, ha sido criticada por fortalecer a la autoridad (como el SAT) y limitar la defensa de los ciudadanos.

Los diputados buscaban elevar el umbral a 270 mil UMAs, pero el Senado lo consideró desproporcionado y lo mantuvo en 27 mil UMAs.

Además, el Senado estableció la obligación de resolver los juicios en un máximo de seis meses, con el fin de agilizar la justicia administrativa, y rechazó ampliar el recurso de revisión.

Por su parte, la Cámara de Diputados rechazó la minuta del Senado sobre la reforma ambiental, particularmente en materia de delitos contra el medio ambiente.

Este intercambio legislativo deberá resolverse en las últimas sesiones del periodo ordinario, pues de lo contrario ambas reformas quedarían congeladas por un año.

CAMBIO DE MANDO

Tras el anuncio de la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia de Morena, se preparan cambios en la estructura del partido rumbo a las elecciones intermedias.

Alcalde dejará la presidencia el 30 de abril, y el 1 de mayo, la secretaria general Carolina Rangel asumirá de forma provisional la dirigencia hasta el Consejo Nacional del 3 de mayo.

Se prevé que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, asuma la presidencia del partido, mientras que Citlalli Hernández podría ocupar la secretaría general.