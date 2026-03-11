A pesar de las críticas en su contra, incluso dentro de Morena, se registró para buscar la reelección en el cargo

Con una gestión marcada por la polémica por sus escasos resultados, vinculación con los poderes públicos y hasta por “suavizar” resultados incómodos para el gobierno, como sucedió en las auditorías por el cierre del aeropuerto de Texcoco, David Colmenares termina en cuatro días su gestión como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Y pese a que había declaraciones públicas de legisladores de Morena de que no permitirían que continuara en el cargo, Colmenares Páramo se inscribió al proceso de selección para este cargo y emprendió un feroz cabildeo entre los legisladores, pese a lo cual ni siquiera alcanzó a entrar a la terna final y fue muy mal calificado por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que lo colocaron en el lugar número 35 de un listado de 82 aspirantes.

La organización no gubernamental México cómo Vamos, advirtió que el Programa Anual de Auditorías ha registrado modificaciones frecuentes, y entre 2018 y 2024, en el periodo de Colmenares, cerca de 200 auditorías fueron eliminadas del programa, lo que redujo el alcance del control institucional en un periodo especialmente complejo para las finanzas públicas.

Además, hay un serio rezago en el seguimiento de observaciones, pues diagnósticos legislativos han advertido la existencia de montos significativos de recursos públicos sujetos a revisión que permanecen “en seguimiento” durante largos periodos. Esto genera riesgos de prescripción, lo que limita la posibilidad de recuperar recursos para el erario, como ocurrió de 2021 a 2023.

Además, sentenció que en los últimos años se han observado cambios internos que han reducido algunos mecanismos institucionales de rendición de cuentas dentro de la propia Auditoría. Entre ellos destaca la eliminación del Consejo de Dirección, un órgano colegiado encargado de la planeación estratégica, así como la desaparición de la unidad de Auditoría Interna, lo que concentró decisiones en menos instancias.