La NBA parece estar lista para dar los primeros pasos hacia la expansión y no precisamente en México. La junta de gobernadores de la liga sostendrá una reunión la próxima semana para explorar la incorporación de equipos de expansión en Las Vegas y Seattle de cara a la temporada 2028-2029. El movimiento representa el cambio más significativo en la estructura de este campeonato en más de dos décadas.

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La liga se mueve hacia la aceptación de ofertas de posibles dueños de franquicias exclusivamente en esas dos ciudades, lo que deja al país azteca completamente fuera de la jugada. La cuota de expansión se proyecta en un rango de 7 mil a 10 mil millones de dólares por equipo. Tanto la franquicia de Seattle como la de Las Vegas probablemente estarían entre las ocho principales generadoras de ingresos de la liga.

Si la liga avanza, potencialmente podría haber una votación más adelante este año para finalizar la expansión a 32 equipos. Para que la propuesta sea aprobada, necesitaría el apoyo de 23 de los 30 gobernadores. La mayoría calificada refleja la importancia de una decisión que cambiará el panorama de la NBA para siempre.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, se reunió con el comisionado de la NBA, Adam Silver, la semana pasada para discutir la expansión y el mercado de Las Vegas. La leyenda de la NBA, Magic Johnson, también se reunió con Lombardo sobre la posibilidad de unirse a un grupo de dueños si Las Vegas obtuviera un equipo. La presencia de una figura como Johnson añade aún más peso a la candidatura de la ciudad del juego.

La NBA expandió por última vez en 2004 cuando añadió a los Charlotte Hornets. Seattle fue hogar de los Seattle SuperSonics desde 1967 hasta 2008, cuando el dueño Clay Bennett movió la franquicia a Oklahoma City Thunder tras una disputa por la construcción de un nuevo estadio. La herida aún está abierta para los aficionados de Seattle, que han esperado casi dos décadas el regreso de su equipo.

Las Vegas nunca ha tenido un equipo de la NBA, pero ha añadido franquicias de la National Football League y la National Hockey League en la última década. Los Las Vegas Raiders llegaron en 2020 y los Vegas Golden Knights se unieron a la NHL en 2017, demostrando que la ciudad puede sostener equipos profesionales. Los Oakland Athletics también planean mudarse a Las Vegas para la temporada 2028 de la Major League Baseball.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en diciembre que la liga planeaba decidir en 2026 si buscar una mayor expansión. El calendario parece haberse acelerado, y todo indica que para el próximo año podría haber noticias concretas sobre el regreso de los Sonics y el nacimiento de una nueva franquicia en la capital del entretenimiento.

Se espera que los Minnesota Timberwolves o los Memphis Grizzlies se muevan a la Conferencia Este si la NBA aprueba los equipos de expansión en Las Vegas y Seattle. El reajuste geográfico sería necesario para mantener el equilibrio competitivo y logístico de la liga, con 16 equipos en cada conferencia. El Oeste se volvería más competitivo con la llegada de dos nuevas franquicias hambrientas de éxito.