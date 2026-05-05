Texans respaldan a CJ Stroud pese a un 2025 irregular

Los Houston Texans respaldan a CJ Stroud como su mariscal de campo franquicia pese a su irregular temporada 2025

A pesar de una temporada 2025 por debajo de las expectativas, los Houston Texans mantienen plena confianza en su mariscal de campo franquicia, CJ Stroud.

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El propietario del equipo, Cal McNair, aseguró que la organización sigue “totalmente comprometida” con el joven quarterback de 24 años, descartando cualquier duda sobre su futuro en el corto plazo.

McNair dejó claro que las decisiones contractuales recaen en la gerencia encabezada por Nick Caserio, aunque reiteró que la franquicia respalda por completo a Stroud, quien ya tiene asegurada su permanencia al menos hasta la temporada 2027 tras la activación de su opción de quinto año.

“Estamos totalmente comprometidos con CJ”, afirmó el dueño del equipo, subrayando que la organización mantiene su visión a largo plazo con el pasador.

'We're fully committed to C.J.' #Texans chair and CEO Cal McNair on $25.9 million fifth-year option for quarterback C.J. Stroud 'We'll see how it works out' @KPRC2 pic.twitter.com/FFepSotzxe — Aaron Wilson (@AaronWilson_NFL) May 4, 2026

Stroud, quien fue nombrado Novato Ofensivo del Año en 2023, ha mostrado un rendimiento irregular en sus últimas campañas. En 2025 registró cifras discretas, incluyendo 3,041 yardas por pase y 19 touchdowns, además de ausencias derivadas de una conmoción cerebral.

Pese a ello, los Texans lograron mantenerse competitivos gracias a su defensiva de élite y alcanzaron nuevamente la postemporada, aunque sin resultados positivos tras errores clave del mariscal en momentos decisivos.

El entrenador en jefe DeMeco Ryans también respaldó al jugador, destacando su compromiso durante la pretemporada y su enfoque en el trabajo diario.

De cara al futuro, Houston ha realizado ajustes en su línea ofensiva con la llegada de nuevos refuerzos y selecciones del Draft, con el objetivo de proteger mejor a su quarterback franquicia y recuperar el nivel mostrado en temporadas anteriores.

Por ahora, en los Texans no hay dudas: CJ Stroud sigue siendo el eje del proyecto a largo plazo en la NFL.