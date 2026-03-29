Texcoco: Calita corta oreja en una tarde de viento, verdad y firmeza

Ernesto Javier “Calita” corta la única oreja en Texcoco durante la Feria del Caballo 2026, en una corrida marcada por el viento y toros exigentes.

El viento fue el invitado incómodo de la tercera corrida de la Feria del Caballo 2026, en la plaza Silverio Pérez de Texcoco, pero no logró descomponer una tarde en la que Ernesto Javier “Calita” dejó lo más rotundo del festejo, al cortar la única oreja ante un encierro de Vistahermosa, bien presentado pero de comportamiento desigual.

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Abrió plaza “Altanero” (548 kg), con el que Calita mostró oficio y temple, logrando muletazos de acento auténtico y dominio en ambos pitones. Sin embargo, falló con la espada, dejando todo sin premio.

El segundo, “Palomo” (522 kg), fue para Arturo Gilio, quien destacó con verónicas de calidad y una faena estructurada y con temple, especialmente por derecha. Pese a su entrega, la espada le impidió redondear la labor.

El tercero, “Mirasol” (555 kg), correspondió a Bruno Aloi, quien enfrentó un toro incierto y complicado, además del viento. Sufrió una fuerte voltereta, pero regresó con valor y entrega, dejando una actuación de gran exposición, aunque nuevamente sin premio por la espada.

La tarde alcanzó su punto más alto con el cuarto, “Aventurero” (530 kg), otra vez para Calita, quien firmó la faena más importante del festejo. Con temple, paciencia y verdad, logró muletazos de gran hondura, rematando con una gran estocada que le valió la única oreja, pese a la petición de la segunda.

El quinto, “Comino” (540 kg), dejó pocas opciones a Gilio, quien estuvo por encima del toro, mostrando actitud, firmeza y oficio en una labor de mérito.

Cerró la tarde “Comodín” (510 kg) con Bruno Aloi, quien volvió a mostrar valor y determinación, incluso tras ser prendido nuevamente, dejando la imagen de un torero con hambre y verdad, más allá del resultado.

Así, en una tarde de media entrada, viento y exigencia, los toros de Vistahermosa pusieron a prueba a la terna. Calita fue el triunfador, Gilio mostró oficio, y Aloi destacó por su valor, en una función donde se impuso el toreo auténtico.