Texcoco, con terna mexicana y toros de Vistahermosa

La Plaza de Toros Silverio Pérez de Texcoco celebrará este sábado una corrida de toros a las 16:30 horas, con un cartel integrado por Ernesto Javier “El Calita”, Arturo Gilio y Bruno Aloi, quienes lidiarán un encierro de la ganadería Vistahermosa.

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El festejo reúne a tres toreros en activo, con trayectorias y momentos distintos dentro de la temporada, en una combinación que responde a la actualidad del escalafón nacional. “El Calita” llega respaldado por sus resultados recientes, Arturo Gilio continúa en etapa de afirmación y Bruno Aloi afronta un compromiso relevante al presentarse como matador en esta plaza.

Ernesto Javier “El Calita” se presenta como uno de los nombres más sólidos del momento. Su inicio de temporada ha sido consistente, con actuaciones destacadas en distintas plazas del país. En Texcoco, ha tenido tardes importantes, lo que refuerza su condición como figura a seguir dentro del cartel.

Por su parte, Arturo Gilio continúa su proceso de consolidación, con presencia en México y España. Su temporada ha estado marcada por la regularidad y la búsqueda de afianzarse en plazas de mayor exigencia, en una etapa clave de su desarrollo profesional.

En tanto, Bruno Aloi enfrenta un compromiso especial, al presentarse como matador de toros en esta plaza. Aunque ya conoce el ruedo de Texcoco por su etapa como novillero, esta será su primera actuación tras la alternativa, dentro de un proceso de afirmación en el escalafón.

Se lidiará un encierro de Vistahermosa, ganadería reconocida en el país, cuyos toros presentan condiciones variables, lo que exige capacidad de adaptación por parte de los toreros.