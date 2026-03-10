Tiba Sepúlveda sería titular en Chivas ante suspensión de Dani Aguirre

El Rebaño recibe a Santos en un partido a modo el próximo fin de semana

Chivas obtuvo un triunfo apretado en el Clásico Regio ante Atlas, por lo que volvió al triunfo y a las primeras posiciones de la tabla general.

Al Rebaño le vendrá ya un calendario mucho más tranquilo, en el que puede sacar varios puntos y así afianzarse rumbo a la parte final de la fase regular.

Su siguiente rival será Santos, equipo que es el peor equipo en el Clausura 2026 y que luce a modo para el Rebaño Sagrado el próximo sábado en el Akron.

Tiba Sepúlveda podría ir de inicio en lugar de Dani Aguirre

El técnico Gabriel Milito tendrá que hacer como mínimo una modificación con respecto al equipo titular ante Atlas, toda vez que Daniel Aguirre deberá purgar un juego de suspensión por tarjetas amarillas.

En su lugar se espera que podría ser Gilberto Sepúlveda quien ocupe su lugar ante los laguneros en la defensa, aunque habrá que esperar conforme avance la semana.

Chivas tiene 21 puntos en la tercera posición de la tabla y podría llegar a 24 si saca la victoria ante los Guerreros, que nada más no dan una en el certamen.

Por su parte, Luis Romo sigue con su proceso de rehabilitación, luego de la lesión que sufrió ante Toluca el fin de semana pasado, aunque también está descartado para el juego ante los de Torreón.

El técnico Milito ha podido encontrar otra vez a ese equipo que le dio seis triunfos al hilo, más allá de la polémica arbitral en el Clásico Tapatío con los penales a favor de Chivas y que no se marcaron en teoría al Atlas.