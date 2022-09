Tiene FGR 5 mil carpetas por ataques en internet

URBANO BARRERA

Durante la pandemia de Covid-19 en México se iniciaron cinco mil carpetas de investigación por ataques en internet, asegura el zar anticiberdelitos de la Fiscalía General de la República (FGR), Rolando Rosas Camacho.

En éstas destacan pornografía infantil, trata de personas, explotación del trabajo e intrusión en sistemas de cómputo y redes gubernamentales, empresariales, bancos y particulares.

Entrevistado por Ovaciones, luego del conversatorio Ciberseguridad: Instrumentos y mecanismos de cooperación internacional, organizado por la Universidad de las Américas (UDLAP) Jenkins Graduate School, agregó que el problema se agrava por la incipiente o nula legislación en la materia.

La Guardia Nacional (GN) tiene documentados en su División Científica hasta el primer trimestre de 2022, 223 mil 600 ataques e intentos de ataques cibernéticos a empresas, instituciones bancarias, universidades e instituciones públicas.

La institución mantiene 5 mil 800 investigaciones firmes por delitos cibernéticos, tales como y posesión o distribución de pornografía infantil, amenazas, fraude y trata de personas.

Del primero de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2022, se atendieron 34 mil 140 reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, 30 mil 517 de los cuales, es decir, 89 por ciento fueron canalizados a la autoridad ministerial.

Sobre el tema, Cynthia Solís Arredondo, experta en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París y una de consultoras privadas más importantes de México, expresó que, apoyada en el FBI Internet Report que realiza el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), se concluyó que durante el Covid-19, México se convirtió en el principal productor y consumidor de pornografía infantil en el mundo.

Añadió que en este periodo México superó a Brasil en ciberataques y se colocó en el número uno en América Latina.

Con ambos especialistas coincidió Radamés Hernández, teórico y experto en Estrategias de la Tecnología de la Información y Comunicación, quien agregó que otras conductas prevalentes son fraude, extorsión, clonación, reclutamiento de trabajo, robo de identidad, pornografía infantil y turismo sexual infantil sustracción de activos.

En la Ciudad de México, de acuerdo con informes del Senado de la República, en 2021 se llegó a una cifra crítica al iniciarse 24 mil 928 carpetas de investigación, donde se encuentran como víctimas 28 mil 540 niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía de la Ciudad de México identifica este tipo de delitos cometidos en contra del grupo poblacional como de alto impacto.

Al ahondar en el tema, Rosas Camacho asegura que es determinante conservar las pruebas digitales. “Detener a un ciberdelincuente en una relación entre países implica tener acuerdos con Interpol, Europol, Ameripol y otras instancias que permitan obtener evidencia digital.

“Además de conservarla porque ésta es muy volátil, y quizá se pierda en el transcurso de las investigaciones; se requiere cumplir también con la cadena de custodia de las pruebas del ciberdelito, y una vez que se logró saber en qué país está la evidencia delictiva revisar si los acuerdos bilaterales permiten que el caso sea judicializable”.

El fiscal explica que “la Fiscalía General de la República para localizar al responsable de un ataque cibernético, se ocupa de investigar una IP vinculada a celular, una computadora y así logramos saber de dónde vino”.

Y añade: “Los delincuentes compran celulares chicharroncito de 200 pesos, enmascaramientos de IP, se hospedan en países lejanos. En la FGR, las fiscalías estatales, la Guardia Nacional tratamos de cumplir con estas condiciones para judicializar a un atacante. Para fortalecer los mecanismos de procuración de justicia debemos crear protocolos de cooperación, convencer a los proveedores de equipos que mejoren sus prácticas. Debemos convencernos de que la ciberseguridad nos incluye a todos”.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Dentro de las cinco mil carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público Federal hay algunas que destacan por su importancia estratégica, como intento por vulnerar a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Economía (SE) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Rosas Camacho asegura que estos casos siguen abiertos y en investigación. Destaca que la respuesta fue oportuna y óptima, las dependencias supieron contener el ataque al resguardar la información importante, la información insustancial la mudaron y neutralizaron.

“Eso nos ha servido para que el resto de las dependencias pongan atención. Los ataques que ha sufrido, la Secretaría de Turismo también tiene una carpeta de investigación, pero gracias a las medidas del gobierno federal se han minimizado estos ataques”, dijo ,y aclara que la ciberdefensa y temas relacionados, los atiende la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

MÈXICO PAÍS MÁS ATACADO

De acuerdo a los archivos y estadísticas del Buró Federal de Investigación (FBI) que sostienen que México es el país con más ciberataques en América Latina, la doctora Cynthia Solís Arredondo, urge que, además de identificar hechos delictivos, es necesaria la evidencia probatoria.

“Sabemos que la evidencia digital es muy sensible sobre todo en delitos de país a país. Hay muchos acuerdos internacionales. México no se ha incorporado en 20 años al Acuerdo de Budapest, pero eso no significa que estemos sin sostener otros convenios que nos permitan trabajar de manera correcta a nivel internacional.

Porque si no lo hacemos bien en la cadena de custodia y con el debido proceso, entonces por un tema de formalidades los delincuentes no son procesados”.

Asegura que no quiere sonar muy romántica, pero hay que desarrollar la cultura de la seguridad, aterrizarla entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Los delincuentes se aprovechan de lo masivo de los dispositivos y que la gente no lo cree”.