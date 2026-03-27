Tiger Woods detenido en Florida tras accidente de carretera: se negó a prueba de orina

Tiger Woods fue detenido en Florida tras un accidente de carretera por negarse a una prueba de orina, aunque salió ileso

Miami (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El golfista Tiger Woods, ganador de 15 ‘grandes’, fue detenido este viernes por negarse a hacer una prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de carretera en Jupiter Island, Florida (EE.UU.), del que salió ileso, según informó la oficina del alguacil del condado de Martin.

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“Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal“, dijo un oficial de la oficina del alguacil en una rueda de prensa, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de deterioro.

El oficial agregó que el deportista no sufrió heridas en el accidente. EFE