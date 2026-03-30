Tiger Woods enfrentaría ultimátum de su pareja Vanessa Trump tras arresto por conducir alcoholizado

Tiger Woods ha vivido momentos sumamente complicados en los últimos meses. También han sido así para Vanessa Trump, que entró en su vida cuando el golfista atravesaba una de esas etapas de fragilidad y presión, que se entrelazaron hasta hacer tambalear su equilibrio. Pero aún así, la pareja comenzó su relación alrededor del Día de Acción de Gracias 2024.

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Para febrero de 2025, ambos ya se dejaban ver juntos en el Genesis Invitational en Palm Beach, un escenario natural dado que Kai Trump, hija de Vanessa, es una promesa emergente en el golf y también estaba presente. Un mes después, Tiger decidió hacer su romance público con una publicación que buscaba fijar un límite entre su vida personal y el escrutinio público.

“El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado”, escribió entonces. “Esperamos con ilusión nuestro camino juntos por la vida. En este momento, agradeceríamos privacidad para todos nuestros seres queridos”.

Pero el contexto en el que este amor ha crecido no es sencillo. Tiger se sometió a su séptima cirugía de espalda el otoño pasado, y fuentes citadas por la revista People coinciden en que el dolor sigue siendo una sombra constante que limita su rendimiento físico. Hace un año, además, se rompió el tendón de Aquiles, una lesión que ha afectado su estado de ánimo más de lo que ha dejado ver en público.

El 27 de marzo de 2026, todo se complicó. Tiger Woods se vio involucrado en un grave accidente al colisionar con un camión tras perder el control de su vehículo. Posteriormente fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal. Aunque dio negativo en la alcoholemia, se negó a realizar la prueba de orina.

El sheriff John Budensiek señaló que los agentes que respondieron a la llamada no sospecharon inicialmente que el alcohol fuera un factor, sino más bien la posible implicación de otra sustancia. Tiger permaneció detenido durante ocho horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza.

El arresto ha vuelto a poner su nombre en el centro de la controversia, justo cuando parecía que había encontrado en Vanessa un refugio emocional tras años de turbulencias. Para ella, que ha sido su sostén en las lesiones y en el dolor, llega ahora la prueba de sostenerse también en la adversidad pública.

Woods ahora se enfrenta a lo que fuentes citadas por la mencionada publicación describen como un “ultimátum brutal” de su pareja, quien le habría advertido al icono del golf que busque tratamiento de inmediato, tras su último arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

Y es que tras pasar varias horas bajo custodia, Woods fue puesto en libertad bajo fianza y regresó a casa esa misma noche, donde Vanessa, de 48 años y que estuvo casada anteriormente con Donald Trump Jr., había estado siguiendo de cerca los acontecimientos en la zona y quedó sumamente impactada porque el atleta parecía aturdido y en estado de shock en la foto policial publicada. Ahora, será turno para Tiger de mostrarle a Vanessa si realmente desea salir de este problema.