Tigres clasifica a la Final de Concacaf Champions Cup y espera a Toluca o LAFC

El equipo de la UANL eliminó a Nashville en el Volcán y espera a su rival entre Toluca y LAFC

Tigres está en la Final de la Concachampions. El conjunto de la UANL venció 1-0 (2-0 en el global) en el Volcán al Nashville SC, con lo que avanzó al partido por el título.

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De tal forma que ahora solo espera a su rival en la Final, el cual se resolverá este miércoles entre Toluca y LAFC, juego que se jugará en el Nemesio Diez.

La escuadra de Guido Pizarro hizo lo esencial para amarrar su boleto, ante un conjunto de la MLS que llegó a estas semifinales tras echar al Inter Miami en octavos y al América en cuartos.

Pero esta vez no le alcanzó ante un conjunto regiomontano que, al igual que en la ida, también se llevó el triunfo en la vuelta, gracias al gol de Juan Brunetta al 68′, gracias a una muy buena definición dentro del área, tras un excelso pase de Ángel Correa.

Nashville esta vez se murió de nada, porque ni en la ida ni en la vuelta mostró los argumentos con los que llegó hasta esta instancia, así que Tigres es digno vencedor y ya puso su mitad para que la Final de esta Concachampions sea cien por ciento mexicana.

Sin embargo, no fue una noche completamente feliz para los de la UANL, porque seguramente sufrirá una baja para el sábado ante Chivas.

¡GOOOOOOL QUE SABE A FINAL! 🤩



Brunetta la mandó a guardar y pone el 2-0 en el global. Tigres está muy cerca de la final. @TigresOficial 1-0 @NashvilleSC#CONCACAF 🏆 pic.twitter.com/QpD3GXAyZC — FOX (@somos_FOX) May 6, 2026

Fernando Gorriarán, una de las figuras de este equipo, salió lesionado apenas a los 14 minutos de juego, por lo que en su lugar entró Juan Pablo Vigón.

Habrá qué ver la situación del jugador uruguayo pero se antoja muy difícil que esté listo para dentro de cuatro días en Guadalajara, en una serie donde también llevan ventaja y de dos goles.

Por ahora, Tigres vuelve a una Final de Copa de Campeones de Concacaf luego de seis años, ya que la más reciente había sido en la edición del 2020, misma que ganó al LAFC.

El equipo regio también va por su segundo título de este certamen, además del boleto para el Mundial de Clubes del 2029, en el cual ya está Cruz Azul.

Los felinos cambiarán el chip para enfocarse en su juego ante Chivas del sábado, en el cual solo tienen que aguantar o agrandar su ventaja para avanzar a las semifinales en la Liga MX.

Gran momento del conjunto de la UANL, porque sus aspiraciones de ganar dos títulos este semestre están completamente intactas.

Aunque para conseguirlo, el técnico Guido Pizarro deberá gestionar muy bien a su plantel, ya que la carga de partidos comienza a notarse y para muestra lo que sucedió con Fernando Gorriarán, a ver si no solo no lo perdió para el siguiente juego, sino para lo que resta de la temporada, lo cual sin duda sería una durante baja para este equipo, si bien tiene un plantel lleno de muy buenos futbolistas.