¡Tigres de los milagros! Gorriarán fue el héroe y metió el del pase a cuartos en Concacaf

El charrúa entró en la parte final del juego y conectó un riflazo a pase de Gignac para poner el 5-1 y darle el pase a los felinos

Tigres se ha convertido en el equipo de los milagros. En el último minuto, tal cual lo hizo para ganar el Clásico Regio, ahora anotó el gol para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions, al derrotar 5-1 a Cincinnati (5-4 global).

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo recibe primer llamado al Tri; vuelven Quiñones y Ochoa; Santi, descartado

Esta vez, el héroe fue Fernando Gorriarán, quien vino desde la banca para vestirse de gloria, luego de que los de la Sultana del Norte fueron una y otra vez en busca de consumar su hazaña, porque los cuatro goles que ya tenía en la bolsa no le iban a alcanzar.

Tigres necesitaba goles lo más pronto posible, por lo que apenas inició el duelo, se puso de lleno a ello; de entrada, tenía que meter tres goles para empatar el global.

Cinco minutos de iniciado el juego duró el cero en la cabaña de Cincinnati, porque Rodrigo Aguirre puso el 1-0 al rematar un tiro centro de Jesús Garza, quien había llegado antes a línea de fondo.

Seis minutos después, los de la UANL consiguieron el 2-0, por medio de Ozziel Herrera con una gran definición a segundo poste, con un muy buen disparo pegado al metal.

Entonces, en apenas once minutos, los felinos ya habían metido dos tantos y solo necesitaban uno más para empatar el global y mandar esta serie al alargue.

Ahí fue cuando Cincinnati reaccionó, porque estaba doblando las manos muy fácil y los tres goles que había conseguido la semana pasada en casa, ya no le iban a servir de nada.

El equipo de la MLS aguantó hasta el mediotiempo con solo dos goles en contra, pero apenas comenzó la parte complementaria, Tigres consiguió el 3-0.

Y fue un soberbio gol de Ozziel Herrera con un riflazo de larga distancia que se clavó en el ángulo, con lo que el Volcán explotó y el marcador global ya estaba empatado 3-3.

De tal forma que ahora a Tigres solo le hacía falta un gol más para darle la vuelta a esta eliminatoria y así avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.

Si Ozziel había metido un golazo, lo que hizo Rodrigo Aguirre fue una obra de arte. El mismo Ozziel Herrera puso el centro al área y el Búfalo remató de tijera para clavar una grandísima anotación, que fue la cuarta de los locales.

Con el 4-0 en el marcador, los Tigres ya tenían el pase, por lo que solamente un gol de Cincinnati podía pudrir la hazaña del conjunto regiomontano.

Ahí fue donde esta historia dio un giro trágico para Tigres. Al 66′, la escuadra visitante clavó el descuento, con un cabezazo dentro del área por parte de Kevin Denkey.

Malísima marca de la defensa felina en el área y Denkey se levantó en el aire para meter un testarazo imposible para Nahuel Guzmán. 4-4 en el global.

Con esa anotación, Tigres estaba obligado a meter un tanto más, porque Cincinnati ya había conseguido un gol de visitante y en este torneo valen el doble.

Los de la UANL habían hecho todo el gasto, ya tenían sus cuatro goles, pero eso no iba a ser suficiente para avanzar. Pero otra vez, al igual que sucedió en el Clásico Regio, llegó el milagro del último minuto para los regiomontanos.

Guido Pizarro metió todo lo que tenía al campo; entró el veterano André-pierre Gignac, el Chicha Sánchez y Fernando Gorriarán, quien al fin pudo volver luego de varios días lesionado.

Y justo fue el uruguayo quien fue el héroe en esta serie. En el agregado, el Chicha encontró a Gignac y el veterano francés, otra vez clave para un triunfo apoteósico, ahora vio a Gorriarán libre en la media luna del área.

El charrúa no lo dudó y de primera sacó un riflazo pegado al poste, imposible para el arquero. El milagro se completó, el Volcán ya estaba ido en éxtasis y Tigres consiguió otro milagro y está en cuartos de final de la Concacaf.