Tigres llegó tarde a Cincinnati y le costó la goleada en contra; un pie fuera de Concacaf

El conjunto de la UANL necesita 3-0 en el Volcán para empatar el global; si el equipo de la MLS mete un gol de visita, lo obliga a cinco

Todo le salió mal a Tigres en el inicio de su eliminatoria de octavos de final de la Concachampions. Aunado a que llegó tarde a Cincinnati, los golearon 3-0 y con ello están al borde de la eliminación.

A la escuadra de Guido Pizarro le pasaron por encima en el TQL Stadium, en un cotejo al cual llegaron a Estados Unidos apenas horas antes, debido a que estuvo el espacio aéreo cerrado por la presencia de Donald Trump en el estado de Ohio.

Aunque eso no puede ser completamente la excusa para la malísima presentación que dio el conjunto de la UANL en territorio estadounidense.

Y lo más complejo es que si bien recibe la vuelta la próxima semana en el Volcán, Tigres tiene que meter mínimo 3-0 para irse al alargue.

Si Cincinnati anota siquiera un gol en el Universitario, obliga a los felinos a meter cinco, por el tema de los goles de visitante, que en este torneo valen doble.

El conjunto regiomontano venía con la moral muy arriba luego de ganar el Clásico Regio el sábado pasado con el agónico gol de André-Pierre Gignac, por lo que se esperaba que diera un gran partido ante Cincinnati.

Sin embargo, entre que tuvieron muchos problemas para llegar a esa ciudad y que prácticamente bajándose del avión tuvieron que jugar, a los felinos les fue muy mal en este duelo.

Claro que esa situación influyó en este cotejo, pero lo que pasó no fue ni culpa de Cincinnati ni de la Concacaf, que si bien pudo haber recorrido unas horas más el partido, no lo hizo y Tigres llegó completamente sobre la hora.

Apenas a los seis minutos de iniciado el partido, Cincinnati se puso arriba en el marcador por medio de Kevin Denkey, en un error defensivo de los felinos, que dejaron a placer al delantero rival.

Además de estar abajo en el marcador, al 22′ Tigres sufrió una baja muy importante por lesión, porque el brasileño Rómulo Zwarg no pudo seguir y en su lugar entró Juan José Sánchez Purata.

Habrá que ver qué tipo y grado de lesión tiene el defensor brasileño, porque si es una de consideración, podría perderse varios partidos con Tigres y sin duda sería una baja muy sensible.

La línea defensiva tuvo serios problemas y nunca se acomodó. Al 54′, en un contragolpe, Tom Barlow puso el 2-0 para Cincinnati, con lo que ya era un marcador peligroso para Tigres.

Y se volvió todavía más peligroso cuando al 84′, de nuevo Kevin Denkey apareció para clavar su doblete y el tercer gol del conjunto local.

Así se consumó la paliza a Tigres, que lo dejó al borde de la eliminación en la Concachampions, en un torneo en el que los de la UANL quieren trascender, pero entre las peripecias del viaje y el mal juego, la eliminatoria ya se les puso color de hormiga.

Ahora, los felinos deberán volver a la brevedad a Monterrey y preparar su juego del domingo ante Querétaro en el Volcán, en un partido que se ve a modo para sumar puntos y escalar posiciones en la tabla general del Clausura 2026, en la que Tigres está en sexto lugar con 16 puntos.