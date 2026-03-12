Tigres no pudo viajar a Cincinnati y llegará sobre la hora para juego de Concachampions

El espacio aéreo del estado de Ohio fue cerrado por presencia de Donald Trump y el equipo felino viajará horas antes del partido

Vaya situación la que se le presentó a Tigres para su primer juego de octavos de final de la Concachampions. Debido a que el espacio aéreo del estado de Ohio fue cerrado, el equipo felino no pudo viajar este miércoles por la tarde a la ciudad de Cincinnati, donde se medirá al equipo local por el juego de ida.

De tal forma que lo tendrá que hacer hasta el jueves por la mañana, apenas horas antes del cotejo, el cual está pactado para disputarse a las 18:00 horas (20:00 horas locales en Cincinnati).

Los felinos llegarán a suelo estadounidense a las 13:00 horas locales, solamente siete horas antes del silbatazo inicial, ya que está planeado que salgan a las 08:00 de la mañana, para un vuelo de tres horas, al cual se le deben añadir las dos horas de diferencia horaria.

La razón por la cual Tigres no pudo viajar este miércoles se debió a que Estados Unidos decidió cerrar el espacio aéreo por la presencia de Donald Trump y debido a temas de seguridad.

Eso provocó que muchos vuelos fueran suspendidos o retrasados y, en el caso de Tigres, optaron por volar al siguiente día y presentarse a su compromiso de la Concacaf.

Pizarro prepara rotaciones para dosificar

Ya en temas deportivos, se espera que el cuadro felino presente un equipo con rotaciones, con algunos futbolistas que no son habituales en la titularidad, además de que Fernando Gorriarán no estará con el equipo, para favorecer la recuperación de la lesión muscular que tiene en la pierna izquierda.

En tanto, Jesús Angulo ya superó un golpe en la rodilla izquierda, el cual sufrió el sábado pasado en el Clásico Regio, aunque no se espera que sea titular, justo para evitar cualquier riesgo.

Por segundo año consecutivo en esta competencia, Tigres y Cincinnati se miden en octavos de final, por lo que hay cuentas pendientes entre ambos equipos. En la edición 2025, en el juego de ida —también en el TQL Stadium— terminaron 1-1, mientras que en la vuelta, los de la UANL no tuvieron problemas y ganaron 3-1.