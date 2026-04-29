Tigres pega primero ante Nashville y sueña con la Final de Concacaf

Ángel Correa clavó un golazo al 33′ y los de la UANL ganaron la ida de visita más gol de visitante

Tigres UANL está a las puertas de volver a una Final de la Concacaf. En su visita al Geodis Park, derrotó al local Nashville SC en su propia casa 0-1, con lo que tiene gran parte del boleto en la bolsa.

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Porque no nada más es que la vuelta será en el Estadio Universitario la próxima semana, sino que en este torneo el gol de visitante vale doble, este triunfo le da mucho aire a los felinos.

Ahora será Nashville SC el equipo que tenga que ir por todo como visitante, porque si quiere avanzar en 90 minutos en Monterrey tiene que meterle dos goles a Tigres UANL y no recibir.

Lo cual luce muy difícil en una cancha como la del Estadio Universitario, que seguramente estará lleno para apoyar al conjunto de la UANL.

El gol de la diferencia en este encuentro lo marcó el argentino Ángel Correa al 33′, gracias a un zurdazo magistral luego de combinarse con Juan Pablo Vigón.

Angelito controló la pelota y luego la prendió la pelota de aire, por lo que le salió un disparo muy violento pero que al mismo tiempo dibujó un efecto muy difícil para el arquero Brian Schwake; el guardameta sí tocó la pelota, pero la potencia que traía el esférico fue demasiado y el gol se consumó.

¡CORREA ABRIO EL MARCADOR! 🔥🤩🐯



Golazo de Ángel Correa que rompe el marcador y le da la ventaja al equipo mexicano. #CONCACAF pic.twitter.com/t7SO4mpDgj — FOX (@somos_FOX) April 29, 2026

Nashville SC no es un equipo que sea ajeno a las hazañas en este torneo, porque para llegar a esta semifinal, eliminó al Inter Miami CF de Lionel Messi en octavos como visitante y lo mismo hizo con el Club América en cuartos de final en el Estadio Azteca.

Así que sabe hacer travesuras en patio ajeno; a ver si esta vez en territorio regiomontano le alcanza para hacer una más o hasta aquí llegó en su camino.

Por lo pronto, Tigres UANL consiguió un muy buen resultado en su visita a Tennessee, porque tendrá todo a su favor la próxima semana en casa.

Este juego se retrasó por espacio de una hora, ya que el mal clima impidió que se pudiera realizar en el horario que estaba previamente programado.

Todavía en los últimos minutos del duelo, el técnico Guido Pizarro le dio algunos minutos al veterano André-Pierre Gignac, por lo que el francés sigue acumulando minutos en su despedida del club, más allá de que aún faltan varios partidos por delante.

Tigres UANL ahora tiene que concentrarse en recibir a Club Deportivo Guadalajara en la ida de cuartos de final del Clausura 2026, en una serie donde si bien recibirán al sublíder y los felinos acabaron séptimos, Guadalajara ya no tendrá a cinco seleccionados, lo cual seguro le pegará bastante al Rebaño Sagrado.

Así que la UANL todavía está en camino de ganar tanto la Concachampions como mínimo pelear en la Liguilla y ver hasta dónde le alcanza.

Este equipo felino es súper experimentado en instancias importantes y eso seguramente pesará mucho, de cara a la vuelta ante Nashville SC la próxima semana.