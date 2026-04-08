Tigres recibe a Seattle y Toluca a LA Galaxy; buscan ventaja para la vuelta en EU

El conjunto de los Sounders es quinto en la conferencia oeste y los angelinos están apenas un punto arriba de los sotaneros

Continúan los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf este miércoles, con las otras dos llaves por disputarse, las cuales también son Liga MX vs. MLS.

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Aunque a diferencia de los duelos de ida para América y Cruz Azul, que fueron como visitantes, en el caso de Tigres y Toluca ellos serán primeros locales y luego visitantes en Estados Unidos.

Tigres, a destruir a Sounders en el Volcán

La cartelera inicia con el duelo entre los Tigres de la UANL y los Seattle Sounders, en juego a disputarse en el Estadio Universitario, en el que se espera un lleno.

Los felinos consiguieron su pase a cuartos, con un milagroso gol de último minuto ante Cincinnati en octavos, equipo también de la MLS que no aguantó la presión del Volcán, con todo y que llegó con tres goles de ventaja a esa eliminatoria.

Con ese antecedente, la escuadra comandada por Guido Pizarro, quiere sacar buena renta en su casa y prácticamente eliminar a Seattle, para la vuelta en territorio estadounidense completar el boleto a semifinales.

Sin embargo, si hay un equipo que los clubes mexicanos padecen en este torneo es justo el conjunto de los Sounders, que le ganó la Final a Pumas en la edición del 2022.

Así que es un equipo que sabe jugar muy bien estas instancias y tiene la ventaja de jugar en casa la vuelta de esta eliminatoria, por lo que la misión del Seattle en su visita a Monterrey, es salir vivo para después en su casa ganar el pase a semifinales.

Toluca quiere hacer cenizas a un débil LA Galaxy

El segundo juego de la cartelera del miércoles, es el que protagonizarán los Diablos Rojos del Toluca los cuales reciben al LA Galaxy en el Estadio Nemesio Diez.

El conjunto choricero eliminó en octavos al San Diego FC, al cual aplastó justo en La Bombonera en la vuelta por 4-0, por lo que la casa del Bicampeón de México se respeta.

Así que si el conjunto angelino quiere pelear algo en esta serie, tiene que salir vivo del infierno mexiquense e intentar lograr el pase la próxima semana en Los Ángeles.

Lo malo para el Galaxy es que en la Conferencia Oeste en la MLS tiene apenas cinco puntos en la posición 12, una unidad más que los sotaneros Timbers y Sporting Kansas City que tienen cuatro.

Así que los Diablos Rojos no deberían tener problemas no solo para sacar el triunfo en su casa, sino para acceder a las semifinales de este torneo, ya que el conjunto angelino ha tenido un mal inicio de temporada.