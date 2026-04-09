Tigres sacó ventaja sobre Seattle en el Volcán y encaminó su pase a semifinales

Ángel Correa falló un penal en el primer tiempo, pero los felinos pisaron el acelerador en la parte complementaria

Tigres tuvo para sentenciar la serie ante Seattle Sounders desde la ida de los cuartos de final de la Concacaf, aunque al final solo sacó una buena ventaja (2-0) en el Estadio Universitario.

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Resultado con el que el conjunto de la UANL podrá ir a la vuelta con cierta tranquilidad, ya que ahora el obligado es completamente el equipo de la MLS.

Aunque era un partido en el que los regiomontanos tuvieron para marcar un gol más, Ángel Correa falló un penal en el agregado del primer tiempo.

Seattle Sounders no es un rival sencillo. Es el único equipo de la MLS que le arrebató la Concacaf a México en casi 20 años, tras vencer a Pumas en la final de 2022.

Por ello, este conjunto no se puede dar por descartado, sobre todo porque jugará la vuelta en casa, con su gente y con todo a favor.

Incluso en la ida, Seattle estuvo cerca de marcar un gol de visitante, pero una gran intervención de Nahuel Guzmán evitó el tanto tras un remate de Paul Rothrock.

Con este resultado, los estadounidenses están obligados a anotar al menos dos goles, y aún más si reciben uno, debido al valor del gol de visitante.

A los felinos les costó abrir el marcador, aunque parecía cuestión de tiempo. Antes, una falta de Nouhou Tolo sobre Diego Lainez derivó en un penal que fue revisado en el VAR.

El encargado fue Ángel Correa, pero el argentino envió el disparo muy por arriba del arco defendido por Stefan Frei.

Para la segunda mitad, el dominio de Tigres se hizo más evidente. El marcador se abrió con un golazo de Ozziel Herrera al minuto 51, quien definió con gran técnica para el 1-0.

Con la ventaja, los felinos controlaron el partido y encontraron el segundo tanto tras un tiro de esquina, donde Jackson Ragen marcó autogol al 76’.

¡TIGRES ROMPIÓ LAS REDES!💥🔥



Ozziel Herrera hizo vibrar el Volcán con el primer tanto para los locales. Ya lo ganan los Tigres.



🐯@TigresOficial 1-0 @SoundersFC 🟢



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En el cierre, ingresaron Marcelo Flores y André-Pierre Gignac, pero el marcador ya no se movió.

Ahora, Tigres buscará cerrar la serie en Estados Unidos y avanzar a semifinales de la Concachampions, torneo clave en su objetivo de llegar al Mundial de Clubes 2029 y consolidar su proyección internacional.