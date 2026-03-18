Tigres va por la remontada en el Volcán; tiene que golear para mandar al alargue

Los felinos cayeron de visita ante Cincinnati 3-0 y tienen que al menos igualar eso; Gorriarán sigue en duda

La serie más difícil es la que tienen los Tigres por delante, que este jueves reciben a Cincinnati, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

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Y lo es porque en el encuentro de ida, fueron goleados 3-0 en el TQL Stadium, en un partido al cual llegaron apenas el mismo día a la ciudad por problemas con su vuelo.

Eso sin duda los golpeó bastante, porque es raro que el conjunto de la UANL caiga de esa manera, por lo que ahora la misión no es nada sencilla.

Porque los felinos regiomontanos tienen como mínimo que empatar a tres goles en el marcador global y no recibir, pero ello solo es para mandar al alargue esta eliminatoria.

Claro está que si Tigres gana 4-0 avanza de manera directa, pero si Cincinnati anota uno en el Volcán, los felinos tendrían que meter un total de cinco anotaciones para no quedarse fuera, debido a que el gol de visitante vale doble.

“Si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros. Esperamos hacer un partido perfecto para lograr el pase a cuartos; desde el primer minuto tenemos que buscar el gol, aunque nos ocupa no darle oportunidad de nada al rival; debemos ser contundentes sin dar chance al rival”, dijo el DT Guido Pizarro en la previa del juego.

No cabe duda que el partido no será fácil para Tigres, porque también les juega en contra la parte psicológica. Sin embargo, tienen que apegarse a su calidad y experiencia para salir a flote.

“No es algo que solamente sepamos nosotros como jugadores; lo saben los rivales (saber remontar en el Volcán). Si hay un equipo que puede dar vuelta a una situación como esta que tenemos, somos nosotros. Es una garantía y un extra que el entorno y los rivales lo vean”, agregó el veterano arquero Nahuel Guzmán.

Fernando Gorriarán está en veremos

Por otra parte, habrá que ver si está listo el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, quien ha quedado fuera ya de varios partidos, luego de lastimarse ante América.

El charrúa no ha podido estar en los encuentros ante Puebla, Rayados y Querétaro en la Liga MX, ni tampoco en la ida ante Cincinnati, por lo que podría estar para el juego crucial de este jueves, toda vez que ha estado mejor de sus problemas musculares.