Tigres y Querétaro empatan sin goles en el Volcán

Tigres y Querétaro empataron 0-0 en la Jornada 11 del Clausura 2026 tras un partido intenso y sin puntería

La Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX dejó un cierre intenso pero sin goles en el duelo celebrado en el Estadio Universitario. Tigres UANL y Querétaro protagonizaron un partido trabado, lleno de intensidad, tarjetas y ocasiones desperdiciadas, que terminó en un empate sin goles (0-0).

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Los felinos dominaron la posesión y generaron más peligro, pero la solidez defensiva de los Gallos Blancos y la falta de puntería impidieron romper el marcador.

Desde el pitazo inicial, Tigres impuso condiciones con tiros de esquina tempranos y presión alta.

Querétaro respondió con salidas rápidas y remates de media distancia, pero ambos cuadros carecieron de puntería, lo que se reflejó en un inamovible marcador.

El descanso llegó con el 0-0 intacto tras 9 minutos de añadido.

En el complemento, los cambios refrescaron ambos equipos. Tigres metió a Ángel Correa, Diego Lainez y Diego Sánchez al 58′, mientras Querétaro rotó por lesiones (Guillermo Allison al 52′, Carlo García al 77′).

La intensidad subió: remates rechazados de Correa (75′ y 84′), un paradón bajo palos a Lainez (78′), y un intento lejano de Homenchenko que exigió al portero felino (84)… pero ‘su majestad’ brilló por su ausencia.