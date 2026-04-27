Tijuana trabaja para ser la ciudad del comercio internacional

Tijuana tiene la oportunidad estratégica de ser la ciudad del comercio internacional, en el contexto del nearshoring, por lo que se debe garantizar la movilidad, la eficiencia administrativa y el desarrollo urbano ordenado, la inversión y el desarrollo inmobiliario.

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En ello coincidieron el presidente del Consejo de Inversión en el marco del Plan México, Francisco Cervantes Díaz, y la diputada local Evelyn Sánchez, al reunirse con el objetivo de ver la forma de fortalecer el desarrollo integral de la ciudad, que forma parte de uno de los corredores industriales más importantes de México.

Y es que en la región se tienen instaladas más de 650 empresas manufactureras internacionales, muchas de ellas relacionadas con tecnología, dispositivos médicos y manufactura avanzada.

Se informó que durante el encuentro con quien fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial y la legisladora morenista, se abordaron temas importantes para el desarrollo de Tijuana, como consolidar a la ciudad como un polo de inversión, sin perder de vista la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca en beneficios reales para todos los sectores de la sociedad.

"Tijuana tiene un enorme potencial económico, pero ese crecimiento debe reflejarse en mejores oportunidades para todas las familias, sin distinción. El desarrollo solo es sostenible cuando incluye a todos los sectores de nuestra sociedad", dijo Evelyn Sánchez.

De ahí que, observó que el desarrollo de la ciudad debe construirse desde una visión incluyente, donde el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar social avancen de manera conjunta.

En tanto, Francisco Cervantes Díaz destacó que el fortalecimiento económico del país requiere una coordinación efectiva entre el sector empresarial y los distintos niveles de gobierno, y reiteró que la inversión encuentra mejores condiciones cuando existe certeza, diálogo y colaboración institucional.

En este sentido, se recordó que Tijuana forma parte de uno de los corredores industriales más importantes de México, dijo el presidente del Consejo de Inversión en el marco del Plan México del gobierno federal, pues existen más de 650 empresas manufactureras internacionales y muchas de ellas están relacionadas con tecnología, dispositivos médicos y manufactura avanzada.