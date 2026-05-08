Los arqueros mexicanos avanzaron a los duelos por medallas en un torneo con puntos al ranking mundial y pase a la Gran Final

El tiro con arco mexicano ha vuelto a brillar en el panorama internacional. Maya Becerra, Dafne Quintero y Sebastián García clasificaron a las semifinales de compuesto individual en la Copa del Mundo Shanghái 2026, segunda etapa del prestigioso serial de World Archery. Y ahora, las medallas están a un flechazo.

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Los arqueros nacionales se plantaron con autoridad en la línea de tiro para asegurar su presencia en los duelos por las medallas del torneo que otorga puntos de ranking mundial y boletos a la Gran Final del circuito, a realizarse en Saltillo, Coahuila, el próximo mes de septiembre.

Para avanzar a semifinales, Maya Becerra, quien ocupó el segundo lugar en la ronda clasificatoria, derrotó a las españolas Alexa Misis y Andrea Muñoz, así como a la estadounidense Kaylee Gurney. Por su parte, Quintero superó a la hongkonesa Ying Wang, a la taiwanesa Jou Huang, a la surcoreana Jungyoon Park y a la turca Defne Cakmak.

Tras estos sobresalientes desempeños, Becerra y Quintero cruzarán sus caminos en la ronda de las cuatro mejores en busca de pasar al duelo por la presea dorada, un encuentro que ya le asegura a México un lugar en la pelea por el oro, así como también en el choque por la medalla de bronce, pues ambas tricolores se enfrentarán entre sí, garantizando al menos una plaza en la final y otra en la disputa por el tercer lugar.

En la rama varonil, García, tercero en la fase de clasificación, venció al estadounidense Louis Price, al turco Yagiz Sezgin y al también perteneciente a la Unión Americana, James Lutz. En la antesala del duelo decisivo, se medirá al danés Martin Damsbo con la mira puesta en llegar a la pelea por el campeonato mundial de la especialidad.

La definición de los podios de compuesto comenzará en la madrugada del centro de México, en una jornada donde se reafirmará al tiro con arco como uno de los deportes prioritarios de la presente administración rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. La expectativa es máxima, pues México ya tiene asegurado un lugar en la final femenil y sueña con repetir la hazaña en la rama varonil.