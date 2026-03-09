Tlalpan: Denuncian 300 nuevos puestos y posible apropiación de estructura por director de Gobierno

María de los Ángeles García, dirigente de comerciantes en Tlalpan, acusó al director de Gobierno Juan Pablo Tlatempa de ejercer presión contra vendedores con años de antigüedad

La dirigente de comerciantes en Tlalpan, María de los Ángeles García Grimaldo, denunció que durante la administración de la alcaldesa Gabriela Osorio Hernández han surgido al menos 300 nuevos puestos de comercio en vía pública en la demarcación y acusó al director de Gobierno de la alcaldía, Juan Pablo Tlatempa, de la presunta apropiación indebida de un puesto semifijo decomisado durante un operativo.

La dirigente señaló que, de acuerdo con estimaciones de organizaciones de comerciantes de la demarcación, estos nuevos puntos de venta se han instalado principalmente en zonas como Picacho-Ajusco, Miramontes, Villa Coapa, San Fernando y la zona de hospitales.

“Nosotros mismos reportamos los puestos nuevos desde noviembre. Nos dijeron que iban a actuar, pero nunca hicieron nada. Los puestos siguen ahí”, afirmó García Grimaldo, al señalar que mientras se permite la expansión de nuevos puntos de venta, comerciantes con años de antigüedad enfrentan operativos y presiones por parte de personal de la alcaldía.

En ese sentido, responsabilizó al director de Gobierno, Juan Pablo Tlatempa, de la política de operativos contra comerciantes con años de presencia en la vía pública y criticó que el funcionario ha incrementado su presencia pública al difundir acciones de retiro de puestos sin resolver, dijo, los conflictos que enfrenta el sector.

“Es mucho protagonismo y poca solución. Cuando lo buscamos no responde llamadas, no recibe en su oficina y se encierra para no dar la cara, mientras los operativos golpean a gente que todos los días sale a buscar su trabajo digno”, señaló.

García Grimaldo afirmó además que el funcionario creó recientemente un grupo de ocho personas para operar en turnos nocturnos, bajo el argumento de que los 29 trabajadores de base del área no están dando resultados, lo que, sostuvo, ha incrementado la tensión entre comerciantes y autoridades.

“Funcionarios como él no ayudan en nada al proyecto político de la alcaldesa Gabriela Osorio Hernández ni a una eventual reelección, porque lo único que están generando es conflicto social con la gente que trabaja”, sostuvo.

La dirigente agregó que el señalamiento contra el director de Gobierno surgió luego de denunciar la desaparición de un puesto semifijo decomisado durante un operativo, el cual, aseguró, no ha sido devuelto a su propietaria pese a que la autoridad tiene la obligación de resguardar y entregar los bienes retirados durante acciones administrativas.

De acuerdo con García Grimaldo, el puesto, valuado en aproximadamente 20 mil pesos, fue retirado por inspectores de la alcaldía y posteriormente desapareció de las instalaciones donde debía permanecer bajo resguardo oficial.

La dirigente afirmó que existe evidencia en video en la que se observa a personal de la alcaldía subiendo el puesto a una camioneta oficial durante el operativo.

“Ellos pueden levantar un puesto si consideran que no tiene permiso, pero no pueden quedarse con él. La autoridad tiene la obligación de devolver los bienes decomisados. Ese puesto es una herramienta de trabajo y tiene dueño”, señaló.

Explicó que el puesto retirado tenía más de 20 años de antigüedad, con antecedentes documentados desde el año 2000, lo que lo ubica dentro de los llamados puestos tolerados, una figura mediante la cual durante años se ha regulado la actividad comercial en vía pública mediante acuerdos operativos entre comerciantes y autoridades.

“Eso siempre se ha respetado. Si te levantan el puesto, lo recoges y te lo llevas a tu casa. Nunca se habían quedado con los puestos. Esta es la primera vez que ocurre algo así”, afirmó.

En cuanto a la desaparición del puesto, la dirigente advirtió que podrían iniciar acciones legales si el bien no es devuelto, al sostener que, si bien la autoridad puede regular el comercio en vía pública, no tiene facultades para apropiarse de los bienes de los trabajadores.

Los comerciantes, por lo anterior, exigieron a la Alcaldía Tlalpan esclarecer el paradero del puesto desaparecido, devolverlo a su propietaria e investigar el actuar de los funcionarios responsables de los operativos.