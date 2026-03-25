Tlaxcala presenta corrida del Sábado de Gloria 2026: alternativa de Jesús Sosa, eje del cartel

Jesús Sosa recibirá su alternativa en la corrida del Sábado de Gloria 2026 en Tlaxcala, acompañado de figuras internacionales como Antonio Ferrera y Román Collado

Tlaxcala, Tlaxcala.- Fue presentada de manera oficial la corrida del Sábado de Gloria 2026, en un acto celebrado en el auditorio de Comunicación del Gobierno del Estado de Tlaxcala. La presentación, encabezada por el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, que dirige el matador José Luis Angelino, reunió a medios de comunicación y protagonistas de un cartel que conjuga experiencia internacional y proyección nacional, en un mano a mano simbólico entre México y España.

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Durante su intervención, Angelino subrayó la relevancia del festejo no solo por su atractivo artístico, sino por el momento que representa para la tauromaquia tlaxcalteca. Asimismo, agradeció la presencia de los medios y detalló que la corrida se celebrará el próximo sábado 4 de abril a las 19 horas, bajo la organización de la empresa Redondeles.

El cartel anunciado está conformado por los matadores españoles Antonio Ferrera, quien fungirá como padrino de alternativa, y Román Collado, junto al mexicano Luis David, en una combinación que garantiza variedad de estilos y jerarquía en el ruedo. Sin embargo, el eje central de la velada será la alternativa del novillero tlaxcalteca Jesús Sosa, quien se convertirá en el matador número 41 surgido de Tlaxcala, estado reconocido como cuna de toreros en México.

Visiblemente emocionado, Sosa tomó la palabra para expresar la trascendencia de este momento en su carrera. Aseguró que llega preparado tras un proceso de formación exigente y con la responsabilidad que implica dar el paso definitivo al escalafón mayor. Destacó además el privilegio de recibir la alternativa de una figura consolidada como Ferrera, así como el respaldo constante de su familia y su equipo de trabajo.

El joven torero atraviesa actualmente una etapa destacada, respaldada por recientes triunfos en plazas del país, donde ha logrado salir a hombros en varias ocasiones. Particularmente significativo fue su éxito en la plaza Ranchero Aguilar, donde firmó una actuación rotunda en una encerrona que confirmó su proyección y madurez en el ruedo.