Todo listo para Los Azulejos

La empresa de la plaza de toros Plaza de Toros Conchita Cintrón, ubicada dentro del centro ecuestre Centro Ecuestre Los Azulejos, en el municipio de Atizapán, Estado de México, dio a conocer la celebración de su primer festejo taurino del año, programado para el próximo sábado 21 de marzo a las 13 horas.

El cartel, en formato mixto, reunirá al rejoneador español Guillermo Hermoso de Mendoza, acompañado por los mexicanos Mario Sandoval y Tarik Othón. A ellos se sumarán los novilleros a caballo Estefanía Uribe y Emilio Cano, en una tarde que contará además con la actuación del Grupo de Forcados Mexicanos y los Forcados Amadores de México, quienes enfrentarán un encierro de la ganadería poblana Zacatepec, propiedad de los señores Muñoz Reynaud.

Los actuantes lidiarán ejemplares de encaste Murube, sangre brava especialmente apreciada para el toreo ecuestre, en una jornada que también servirá para rendir homenaje a la memoria del rejoneador Ramón Serrano, recordado como “El rey del quiebro”, fallecido el 30 de septiembre de 2025.

La tarde tendrá además carácter benéfico, ya que parte de lo recaudado por concepto de taquilla será destinado a una causa social. Asimismo, el festejo marcará el reencuentro de la afición del coso atizapense con Guillermo Hermoso de Mendoza, Tarik Othón y Emilio Cano, quienes actuaron por última vez en esta plaza el 8 de marzo de 2025.

La venta de boletos se encuentra disponible al teléfono 55-1668-6001, así como a través de los números de WhatsApp 55-4516-5116 y 55-5076-0643. Las localidades también podrán adquirirse en las taquillas de la plaza el día del festejo.