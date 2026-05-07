Toluca aplasta al LAFC y avanza a la Final de la Concachampions 2026

Los Diablos vuelven al juego por el título tras 12 años; no ganan este título desde 2003

El Toluca está en la Final de la Concachampions y se medirá a Tigres por el título, además de buscar el boleto al Mundial del Clubes 2029, tras aplastar 4-0 (5-2 en el global) al LAFC, en el Estadio Nemesio Diez.

TE PUEDE INTERESAR: PSG a la final de Champions: elimina al Bayern y enfrentará al Arsenal

Los Diablos Rojos no necesitaron ni a Alexis Vega ni a Jesús Gallardo para avanzar al partido por el campeonato, por lo que el escándalo que significó haberlos pedido a la FMF y que Mikel Arriola se los concediera fuera del acuerdo inicial de no contar con seleccionados, fue totalmente en vano.

Más allá de eso, la escuadra de Antonio Mohamed hizo un muy buen partido ante uno de los mejores equipos de la MLS y lo eliminó con justicia, si bien la escuadra angelina tuvo sus chances y las desaprovechó, aunque la altura de Toluca le pesó demasiado y se terminó ahogando.

El primer tiempo terminó sin anotaciones, por lo que con LAFC arriba en el global tras haber ganado 2-1 la ida, la escuadra angelina estaba en la Final.

¡GOLAZOOO DE TOLUCA! 🔥👀



Everardo López amplio la ventaja con tremendo golazo. El mexicano clavó su primer gol en #CONCACAF.



😈@TolucaFC 2-0 @LAFC🪽 pic.twitter.com/6QhQSEC6MC — FOX (@somos_FOX) May 7, 2026

Por ello es que el conjunto escarlata tenía que apretar el acelerador, sobre todo ante un equipo como este que con Heung-Min Son y Denis Bouanga, puede acabar con quien sea en el campo.

Pero para un equipo que juega al nivel del mar, hacerlo a más de 2 mil 600 metros por encima de ese nivel, tarde o temprano le cobra una factura muy cara.

Toluca comenzó su goleada apenas a los cuatro minutos del segundo tiempo; le hicieron penal a Helinho y él mismo lo convirtió para el 1-0 de los Diablos y el empate momentáneo 2-2 en el global.

Ese gol golpeó a LAFC no lo mató y la escuadra Black & Gold fue con todo encima de conseguir el gol que les regresara el boleto.

Lo malo para ellos es que Toluca ya se había conectado y el segundo tanto no tardó en llegar. Al 58′, Everardo López sacó un riflazo de larga distancia, el cual dejó sin chances al experimentado arquero francés Hugo Lloris.

Con ese gol, los choriceros ya se había puesto arriba 2-0 en este duelo y 3-2 en el global; aún así, LAFC necesitaba al menos un gol para mandar el juego al alargue.

Pero nunca sucedió, el Turco Mohamed sabía que el partido estaba casi en la bolsa, por lo que hizo sus modificaciones, reforzó la línea defensiva, por lo que solo se dedicó a esperar a su rival y contragolpearlo para meter otro golesito al menos.

¡FINAL MEXICANA A LA VISTA! 🫡🇲🇽



Paulinho firmó el pase a la final en el último suspiro del partido.



😈@TolucaFC 3-0 @LAFC🪽#CONCACAF 🏆 pic.twitter.com/ceok4q9l0z — FOX (@somos_FOX) May 7, 2026

LAFC cada vez sentía más los estragos de la altura de la capital mexiquense y sus intentos por seguir vivo en el torneo, poco a poco se fueron muriendo.

La escuadra angelina claudicó cuando al 88′, Ryan Porteous se fue expulsado por cortar una oportunidad manifiesta de gol. Cansados, ahogados y con diez hombres, los visitantes se entregaron por completo.

En el agregado llegó el doblete de Paulinho, al 90+2′ y al 90+4′, con lo que el marcador quedó completamente sentenciado.

Es así como Toluca avanzó a su sexta Final de Concacaf, si bien solamente ha ganado dos títulos en 1968 y 2003, por lo que buscará ganar el certamen tras 23 años.

Su Final más reciente fue en 2014, pero la perdió con Cruz Azul además de que tampoco pudo ganar las ediciones de 1998 y 2006.

Además, Toluca recibirá la Final de la Concachampions ante Tigres en el Nemesio Diez debido a su mejor desempeño deportivo a lo largo del torneo.

El juego por el campeonato será el 30 de mayo del 2026, una semana después de haber finalizado la Liguilla del Clausura 2026.

Cabe agregar que después de cinco años, se volverá a dar una Final de Concacaf 100 por ciento mexicana; la más reciente fue en el 2021 entre Monterrey y América, la cual ganó Rayados.

Si Toluca gana la Final ante Tigres, empatará a Pumas con tres títulos de Concacaf. Sin embargo, si los de la UANL sacan el triunfo, conseguirán su segundo campeonato de la Confederación e igualarán a los choriceros.

Para cerrar, LAFC se volvió a su casa derrotado, goleado y ahogado, luego de que en la fase de cuartos había echado con relativa facilidad a Cruz Azul y parecía que también a Toluca le iba a pasar por encima.

Pero el Bicampeón de México es mucha pieza y si bien está por ceder el cetro en el Clausura 2026 porque perdió la ida de cuartos con Pachuca, en la Concacaf está muy vivo y el Turco Mohamed querrá darle al dueño del equipo, el ansiado título internacional.