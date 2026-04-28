Toluca busca dar el golpe ante LAFC en semifinal de la Copa de Campeones

Del Banc of California Cruz Azul salió goleado y ya no se recuperó en cuartos; Gallardo y Alexis, jugarán con los Diablos

Inicia este miércoles la otra llave de semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, la cual enfrenta al Bicampeón de México contra uno de los mejores equipos de la Major League Soccer.

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Los Deportivo Toluca visitan al Los Angeles FC en el Banc of California Stadium, en una serie de altísimo grado de dificultad para ambos equipos debido al nivel competitivo del rival que tienen por delante.

El conjunto choricero, dirigido por Antonio Mohamed, va con la intención de salir vivo de ese recinto, donde en la ronda pasada de cuartos de final, Cruz Azul fue goleado 3-0 y ya no se pudo recuperar en la vuelta.

Esta escuadra angelina con Heung-Min Son, Denis Bouanga y el venezolano David Martínez hicieron añicos a La Máquina y de esos jugadores es que Toluca debe tener mucho cuidado.

Este equipo Black & Gold es serio candidato para ganar esta Concachampions y gran parte de sus aspiraciones las quiere establecer en su casa.

Aunque a favor del equipo mexicano es que de sus últimos tres juegos, LAFC cayó goleado en uno 1-4 ante San José, empató 0-0 con Colorado y apenas le pudo ganar de visita 0-1 a Minnesota.

Toluca si bien viene de golear 4-1 en casa a León y así cerrar con triunfo, antes cayó 4-3 con Mazatlán y 2-1 con América, por lo que los Diablos Rojos tampoco es que atraviesen un gran momento.

Gallardo y Vega, disponibles con Toluca

Para este juego, los mexiquenses aún podrán echar mano de sus dos seleccionados nacionales para el Mundial: Jesús Gallardo y Alexis Vega.

Toluca y la Femexfut acordaron que los jugadores todavía estuvieran en la ida de semifinales con su equipo, pero solo para la Concacaf.

Después de este duelo, comenzarán un periodo de vacaciones y el seis de mayo reportarán en el Centro de Alto Rendimiento.

Por otra parte, Marcel Ruiz y Everardo López no deberán tener ningún impedimento para jugar, ya que fueron descartados por Javier Aguirre y no irán al Mundial.