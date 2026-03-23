Toluca celebra convocatoria de Paulinho con Portugal pero se deja empatar por Pachuca y se aleja del liderato en el Clausura 2026

Toluca y Pachuca empataron 1-1 en la Jornada 12 del Clausura 2026, con Paulinho convocado a Portugal y Toluca con un hombre menos

El Toluca se enteró al medio tiempo de su partido contra Pachuca que Paulinho había entrado de última hora en la convocatoria de Portugal para el amistoso contra México del próximo fin de semana. Se encontraba arriba en el marcador gracias al gol de Franco Romero, pero se dejó empatar en el segundo tiempo para rezagarse en la lucha por el liderato general, al quedar a cuatro puntos de distancia de Chivas y uno abajo de Cruz Azul.

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Los Diablos Rojos no pudieron llevarse las tres unidades en su visita al Estadio Hidalgo y terminaron igualados por marcador de 1-1 en el juego correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ahora, los dirigidos por Antonio ‘Turco’ Mohamed son terceros en la tabla general con 26 puntos, cada vez más lejos de los 30 del Guadalajara.

El conjunto choricero tuvo el 55% de la posesión de la pelota y tenía controlado el juego hasta que en un parpadeo, Elías Montiel empató la pizarra y seis minutos después, Fernando Arce fue expulsado para reducir las posibilidades de los escarlatas de salirse con la suya. Ahora, la afición toluqueña por lo menos podrá disfrutar de ver a su delantero estrella con la selección lusitana tras seis años de ausencia.

Los primeros minutos del juego se disputaron de manera intensa y con un árbitro central bastante permisivo al no sancionar muchas jugadas de alto contacto. Un golpe sobre Paulinho de Sergio Barreto fue la primera muestra de este roce del que Vicente Jassiel Reynoso Arce prefería hacer oídos sordos, al menos hasta que Alexei Domínguez fue derribado por detrás en una arriesgada barrida de Everardo López, que le mereció la primera tarjeta amarilla del juego.

Un recorte de Alexis Vega en el área para luego perder un tiempo y dar oportunidad a la zaga Tuza de recomponerse y evitar el peligro, era la acción más peligrosa hasta que ‘Pocho’ Guzmán ensayó sin éxito y luego Oussama Idrissi hizo lo propio con un disparo apenas por un costado del marco de Hugo González.

Salomón Rondón contragolpeó y se generó por sí mismo una jugada de gol que contuvo González, mientras se lamentó el neerlandés Idrissi, quien estaba completamente solo del otro lado. Pero Pachuca lucía un tanto mejor que los bicampeones Diablos Rojos con un juego vertical, hasta entonces, mucho más efectivo con transiciones rápidas que ayudaban a salir con sus aviones Oussama y Robert Kennedy.

Parecía que la paridad imperaría en el marcador, al menos hasta el descanso, pero en el tiempo agregado, un tiro de esquina cobrado por Alexis cayó en los pies de Franco Romero tras un rebote luego de un desvío de Federico Pereira, para solo empujar el balón y marcar el 1-0, mientras todo Pachuca reclamaba por una inexistente falta.

Recién iniciado el segundo tiempo, Kennedy se quitó a dos marcadores y disparó un fogonazo que puso a volar a Hugo González, quien sacó el peligro con una atajada precisa. Los escarlatas cedieron la posesión de la esférica a la espera de contragolpear y generar peligro.

Entonces, precisamente por esa vía, Toluca hizo sudar frío a los hidalguenses con un trazo al movimiento de Paulinho, que terminó en gol anulado por offside. Pero los choriceros estaban cómodos al contraataque y los Tuzos en vilo.

Esteban Solari notó que los chamucos se salían con la suya y sus jugadores morían de nada, por lo que envió al campo a Elías Montiel, quien se recuperó recién de una lesión. Y la modificación tuvo efecto inmediato. Kennedy se escapó por su banda derecha, filtró para el mundialista Sub-20 y éste disparó cruzado para batir a Hugo González y poner el 1-1 a 20 minutos del final.

La cosa se puso peor para los Diablos cuando Fernando Arce metió una durísima barrida por detrás sobre Christian Rivera, el juez central fue al VAR y determinó expulsarlo para dejar a los mexiquenses en serio riesgo, al quedar con un hombre menos en el campo a 12 minutos del desenlace del encuentro.

Pachuca aprovechó y se volcó al frente. Un pase filtrado para ‘El Rey Salomón’ invalidó por offside un gol de Luis Quiñones, quien recibió del venezolano una diagonal y mandó el balón al fondo de las redes. Pero lo cierto es que los de Antonio Mohamed jugaban con el Rosario en la mano.

No hubo para más, Toluca metió el camión en su área y rescató un punto en su visita a la capital hidalguense, mientras tanto, Pachuca llegó a 22 unidades para afianzarse en la quinta posición de la tabla general.