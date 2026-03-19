Toluca domina a San Diego y avanza a Cuartos de Final de la Concachampions

Toluca remonta y derrota 4-0 a San Diego FC para avanzar en la Concachampions

Emocionante y reñido resultó el choque de Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions, que tuvo verificativo en la capital del Estado de México, donde los Diablos Rojos del Toluca recibieron la visita del San Diego FC, que llegó al Estadio Nemesio Diez con una ventaja de 3-2 tras el primer cotejo. Pero todo cambió en el ‘Infierno’ y los Escarlatas avanzaron a la siguiente fase, después de imponerse por marcador de 4-0 (6-3 global).

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Por parte del conjunto que dirige Antonio ‘El Turco’ Mohamed, movieron las redes Jesús Angulo, quien marcó doblete (43’ y 59’), además de Paulinho (56’) y Jesús Gallardo (90’+2’).

DOMINIO ROJO

Los primeros 45 minutos fueron de un amplio dominio local, aunque pasaron fatigas para abrir la cuenta, lo que lograrían en la recta final del primer capítulo.

Los Diablos Rojos fueron muy superiores en generación de juego y ocasiones de peligro, mientras que el cuadro estadounidense apenas logró inquietar la portería rival.

Desde los primeros minutos, Toluca impuso su ritmo. Al minuto 1 logró su primer tiro de esquina y rápidamente comenzó a bombardear el arco visitante con remates de Helinho, Paulinho y Jesús Angulo.

Aunque el portero de San Diego, Duran Ferree, respondió en varias ocasiones, los locales mostraron mayor claridad en el ataque.

La jugada más polémica llegó al minuto 23’, cuando Bruno Méndez celebró un gol que fue anulado por el VAR tras detectar fuera de juego. Esa decisión no desanimó a los Diablos, que siguieron insistiendo.

SU MAJESTAD

El premio al dominio llegó poco antes del descanso. Al 43’, Nicolás Castro estrelló un remate en el poste y, en la misma jugada, Jesús Angulo apareció para definir con un potente disparo al ángulo, poniendo el 1-0.

San Diego sufrió durante casi todo el primer tiempo, generando apenas una ocasión clara con Amahl Pellegrino.

LA COMPLEMENTARIA

Toluca no quiso dejar nada a la suerte y salió con intensidad al segundo tiempo. Apenas iniciado el complemento, Fernando Arce y Federico Pereira generaron peligro.

Al minuto 56, Jesús Gallardo asistió a Paulinho, quien definió con un fogonazo imparable para el 2-0, desatando la fiesta en el Infierno.

Con espacios en defensa del rival, Toluca amplió la ventaja al 59’ con otro tanto de Jesús Angulo, validado tras revisión del VAR.

Al 85’, Christopher McVey fue expulsado, dejando a San Diego con un hombre menos.

En tiempo de compensación, Alexis Vega asistió a Jesús Gallardo, quien selló el 4-0 definitivo.

Contundente triunfo de los Diablos Rojos del Toluca, que firmaron una remontada espectacular para avanzar con autoridad en la Concachampions.