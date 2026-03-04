Toluca gana en Ciudad Universitaria y frena el invicto de Pumas

El partido de esta jornada doble en Ciudad Universitaria generó expectación desde antes de que comenzara. Desafortunadamente para la UNAM, al final de la velada morderían el polvo 3-2 ante Toluca. Pese a ser media semana, la afluencia de aficionados al estadio, con forma de sombrero de charro, como solía llamarle el desaparecido cronista Ángel Fernández Rugama, era notable.

Desde un par de horas antes, los puestos de fritangas y jersey ofertaban a todo pulmón sus productos. No era para menos, porque en la cancha del estadio de la máxima casa de estudios, Pumas y Toluca, no sólo se jugaban la oportunidad de encaramarse a la cima del Torneo de Clausura, sino que también estaba el invicto en riesgo. Los del Estado de México arribaron a El Pedregal con un palmarés de cinco victorias y tres empates; en tanto, los auriazules, con cuatro triunfos e igual número de empates.

La mesa estaba puesta para una velada cargada de emociones: clima agradable, ambiente colorido en las tribunas, una bien iluminada cancha y 22 jugadores dispuestos a pelear cada centímetro de terreno para subir en el escalafón liguero y probar la miel ganadora.

EL COTEJO

Previo al silbatazo inicial se rindió un emotivo minuto de silencio en memoria de Rafael del Castillo, ex presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Apenas en el primer minuto, Toluca se fue al frente, pero la jugada se escurrió por el poste derecho. Fue una llamada de atención.

La presión de Toluca fue constante. Pumas improvisó un contra golpe, pero no fructificó. Los primeros minutos fueron de la visita, que aún sin forzar a Keylor Navas tuvo mayores aproximaciones. Por la insistencia de Toluca podría parecer que era el cuadro local, pues saltó al terreno de juego vestido de blanco y no con el tradicional jersey rojo.

Pumas, con el auriazul tradicional, soportaba atrás la presión visitante. Pumas, hasta el primer cuarto de hora, apostó por el contra golpe, pero apenas llegaba a los linderos del área. La visita no dejó de atacar, en tanto que los anfitriones, al acecho, esperaban la oportunidad. Pero en el último tiempo de la jugada, los del Edomex cortaban la ofensiva.

Cuando el encuentro estaba a punto de llegar a la primera media hora de juego, Jordan Carrillo penetró en el área rival, pero fue derribado por Luan. El árbitro no lo pensó dos veces y marcó la pena máxima.

El encargado de cobrar fue Robert Morales, quien se tuvo confianza y pegó potente disparo de pierna derecha, que se incrustó en las redes por el poste de la izquierda. Con el gol encontra, la visita se fue con mayor enjundia al frente, lo que abrió espacio a Pumas en pos de un contra golpe.

Con el marcador a su favor, Pumas encontró un hueco. Contragolpe franco. Dos jugadores solos. Y el ariete de la UNAM, solo sin marca, envió el balón por arriba. Juninho llegó solo, sin marca, y envió el balón a Morales, quien, en lugar de empujar la pelota al portero, la envió a las gradas.

Y como el que perdona, pierde, en la siguiente jugada, Toluca marcó el gol del empate. Pavel Pérez aprovechó un error en la zaga para enviar la pelota a Jesús Angulo, quien no perdonó. Con el marcador igualado se fueron a la pausa del medio tiempo.

El arranque del segundo tiempo fue una copia del primero, con Toluca al frente y Pumas resistiendo. Al 52′, Jesús Angulo asistió a Paulinho, pero al ariete choricero le faltó puntería. Toluca no aflojó y acechó el área felina, pero Navas, atento al fondo, aportó seguridad.

Pasada la hora de juego, el cuadro anfitrión estuvo cerca de mover las redes por conducto de Angulo, quien en la siguiente jugada se sacó la espina y movió las redes. Uriel Antuna, quien entró de cambio, aprovechó un error de la zaga para enviar la pelota a Angulo, quien en esta ocasión estuvo afinado en la puntería y marcó el segundo para la UNAM.

Al 68′ Juninho probó fortuna, pero Navas dijo no a ese balón. Pero varios minutos más tarde, la visita emparejó los cartones. Corría el minuto 72, cuando Diego Barbosa le pegó afuera del área con destino al fondo de la puerta. 2-2. Aún así, el apoyo de la porra local no decreció.

Sin embargo, al 77, Toluca aprovechó un despiste de la defensa para ponerse arriba en la pizarra. El autor fue el gran Paulinho, quien demostró su olfato goleador. Con la visita al frente del marcador, el duelo se trabó en la media cancha. Hubo algunas jugadas más, pero no pasaron a mayores.