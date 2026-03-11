Toluca inicia su camino en Concachampions de visita al peligroso San Diego FC

Los Diablos comenzarán en octavos de final, tras no haber jugado la primera ronda por ser el Campeón de Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca inician su camino este miércoles en Concachampions, en la ida de los octavos de final ante el San Diego FC, en juego que se disputará en el SnapDragon Stadium.

La escuadra de Antonio Mohamed evitó la primera ronda de este certamen, debido a que es el actual Campeón de la Liga MX y es una ventaja que le da la estructura del certamen, además de respetar su jerarquía de mejor equipo en la Liga MX.

Su rival será el conjunto de la MLS, la franquicia más nueva del futbol de los Estados Unidos, que en la ronda anterior eliminó a los Pumas, justo porque en casa los pulverizó con una goleada de 4-1.

Por ello, el equipo mexiquense no se puede confiar de que le será un juego sencillo, sino todo lo contrario; San Diego ya demostró que tiene equipo de calidad y le puede complicar a cualquiera.

Aunque al mismo tiempo, es claro que los choriceros son los favoritos para avanzar a los cuartos de final, ya que el momento que atraviesan es de lo más dulce en el balompié nacional.

Para este encuentro, se espera que la gran figura, Alexis Vega, tenga más minutos en busca de ir tomando ritmo de juego, luego de haber estado fuera más de un mes debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometido en la rodilla.

Si los Diablos anotan gol de visitante, obligarán al San Diego a buscar el triunfo en el Nemesio Diez la próxima semana, lo cual luce por demás complicado para el conjunto de la MLS.

Aunque también, si Toluca hace demasiada confianza, se puede llevar una sorpresa muy desagradable en el Snapdragon Stadium, por lo que tiene que darle la mayor seriedad a este primer cotejo de la serie.