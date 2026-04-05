Toluca pierde el invicto: Querétaro da el golpe al bicampeón en el Clausura 2026

Los Diablos perdieron con el antepenúltimo de la tabla y dejaron ir la posibilidad de subir al subliderato

Toluca hizo el ridículo en La Corregidora, al caer 1-0 ante Querétaro, uno de los coleros del Clausura 2026, en uno de sus peores partidos en la era de Antonio Mohamed.

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Con este resultado, los Diablos Rojos no solo sufrieron una derrota inesperada e indigna como Bicampeón, sino que se quedaron en el tercer lugar con 26 puntos.

Además, dejaron escapar la oportunidad de pelear el subliderato con Cruz Azul, y ahora incluso podrían ser superados por Pumas si los felinos ganan su partido.

Para agravar el panorama, este triunfo representó apenas la segunda victoria de Querétaro en todo el torneo, lo que deja sin justificación la derrota del equipo de Antonio Mohamed.

Por su parte, Gallos Blancos mostró garra, actitud y entrega, compensando la falta de calidad con intensidad y lucha, lo que les permitió quedarse con un triunfo merecido.

El único gol del partido llegó al minuto 76, cuando Alí Ávila aprovechó un rebote tras un disparo de Jhojan Julio, para marcar el 1-0 definitivo.

Para este encuentro, Mohamed guardó a Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes venían de actividad con la Selección Mexicana, pero su ingreso no marcó diferencia.

En la última jugada, el arquero José Hernández salvó a Querétaro al detener un cabezazo de Paulinho, asegurando así el triunfo local.