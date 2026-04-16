Toluca sacó la casta por Liga MX; aplastó al LA Galaxy y va contra LAFC en semis

El conjunto choricero se paseó en Los Ángeles; Paulinho clavó doblete y Marcel Ruiz jugó

El bicampeón de la Liga MX, Toluca, sacó la casta por el futbol mexicano. Luego de los fracasos de América y Cruz Azul, aplastó de visita al LA Galaxy 0-3 (2-7 global), con lo que avanzó a las semifinales de la Concachampions.

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De tal forma que en la antesala de la final se medirá al poderoso LAFC, que a su vez echó a La Máquina, por lo que se espera una serie de alto nivel entre dos equipos de gran poder.

Había cierto riesgo en la serie para el equipo de Antonio Mohamed, ya que el conjunto de la MLS había marcado dos goles en la ida en el Estadio Nemesio Diez.

Por ende, al LA Galaxy le bastaba con un 2-0 para avanzar, aunque el panorama se complicaba si los mexiquenses anotaban.

El plan del conjunto angelino duró apenas 10 minutos. En un ataque choricero, Jesús Gallardo mostró su calidad con un golazo de larga distancia, imposible para el arquero James Marcinkowski.

Con ese tanto, el panorama se volvió cuesta arriba para el Galaxy, que necesitaba tres goles sin recibir más.

¡DOBLETE INSTANTÁNEO! 🔥👹



Solo seis minutos le bastaron a Paulinho para meter el tercero. Los Diablos hacen fiesta en el Dignity Health.



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Entonces apareció el goleador Paulinho, figura del encuentro. Al minuto 59, tras asistencia de Helinho, marcó el 0-2.

El doblete de Paulinho llegó al 65’, con asistencia de Nicolás Castro, sellando el 0-3 y el pase a semifinales.

Con el resultado definido, Antonio Mohamed realizó cambios, destacando el regreso de Marcel Ruiz, quien volvió tras una lesión de ligamentos en la rodilla que lo había alejado de la actividad.

El mediocampista optó por una rehabilitación sin cirugía, con la mira puesta en la Copa del Mundo, aunque su presencia dependerá del técnico Javier Aguirre.

En la Liga MX, Toluca visitará al América en el Estadio Banorte, donde buscará mantenerse en la pelea por el liderato.

Todo indica que los Diablos Rojos cerrarán con fuerza el semestre, compitiendo tanto en la Liga MX como en la Concachampions.