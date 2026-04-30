Toluca sufre en Los Ángeles y pierde la ida ante LAFC en Concachampions

Toluca se iba a traer un empate en su visita ante LAFC, pero en el agregado le metieron el segundo para perder 2-1 la ida de las semifinales de la Concachampions.

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Lo bueno es que el conjunto dirigido por Antonio Mohamed se trajo un gol de visitante para la vuelta la próxima semana en el Nemesio Diez.

Con ello, los Diablos Rojos solamente necesitarán como mínimo el 1-0 para avanzar a la Final. Sin embargo, si LAFC les mete un gol, estarán obligados a marcar otro para llevar la serie al alargue.

En el partido disputado en el Banc of California Stadium, el equipo de Antonio Mohamed estaba consiguiendo un buen resultado con la igualada.

Pero una falta en el tiempo agregado pegada a la banda izquierda fue muy bien cobrada por el coreano Heung-Min Son, quien asistió a Nkosi Tafari para el 2-1 de cabeza.

Toluca había igualado momentáneamente al 74’, gracias a un buen disparo del Canelo Angulo a pase de Paulinho, pero no pudo sostener el resultado.

Gran tiro del futbolista choricero, ya que aunque el arquero francés Hugo Lloris se estiró al máximo, el balón lo venció al entrar pegado al poste.

La escuadra Black & Gold se había puesto arriba al 52’ con gol de Timothy Tillman, tras un disparo potente que el arquero Luis García no pudo detener.

El equipo local batalló para abrir el marcador y el primer tiempo terminó sin goles, hasta que en la parte complementaria logró adelantarse.

En este encuentro, el mediocampista Marcel Ruiz jugó los 90 minutos tras su regreso del Mundial, sin problemas físicos que respalden la decisión de Javier Aguirre de no incluirlo en la Copa del Mundo.

Alexis Vega entró de cambio, mientras que Jesús Gallardo jugó todo el encuentro; ambos no estarán en la vuelta, ya que reportarán con la Selección Mexicana.

Ahora Toluca deberá enfocarse en su partido de cuartos de final ante Pachuca, que se jugará el domingo en el Nemesio Diez, donde necesita sacar un buen resultado.

El conjunto mexiquense debe levantar tanto en la Liguilla como en esta serie, ya que de lo contrario podría despedirse de ambas competencias en menos de dos semanas.

Se reconoce el poderío de Pachuca y LAFC, aunque por algo Toluca es el Bicampeón del futbol mexicano, y deberá hacer valer esa condición tanto en la Liga MX como en la Concachampions.