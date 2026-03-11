“Toluca tiene como prioridad la Concachampions”: Antonio Mohamed

El Turco precisó que si bien sabe que también son candidatos al Tricampeonato de Liga MX, el objetivo de ganar la Concacaf es más importante

Toluca entró a la presente edición de la Concachampions hasta la ronda de los octavos de final, al ser el Campeón de la Liga MX, por lo que mañana iniciará su serie ante San Diego FC en el Snapdragon Stadium.

El técnico Antonio Mohamed lo dejó muy claro: la prioridad para los choriceros es ganar este certamen, ya que luego de haber obtenido el Bicampeonato de Liga MX, aspiran a este torneo internacional y engrosar el palmarés de la institución.

“La prioridad es ganar el próximo partido. Si tenemos que elegir entre uno de los dos (torneos), elegiríamos esta competición; creemos que al haber ganado dos torneos de liga, si hay un momento que se empatan los cuartos, semis y tenemos que decidir, nos iríamos por este lado. Todavía falta un mes de competencia para llegar a estas instancias, estamos muy centrados en esta serie que va a ser bastante compleja“, precisó.

“Ojalá esté vivo para el 2029”; Mohamed no se va tan a futuro

Al Turco le preguntaron si tenía en la mente el objetivo de llegar al Mundial de Clubes del 2029, siempre y cuando gane esta edición de la Concachampions. Pero Mohamed, ya muy experimentado, no se va tan lejos.

“Con respecto al Mundial de Clubes, ojalá esté con vida para 2029, y después tengo una manera de vivir que me gusta el presente; para mí es partido a partido, minuto a minuto, no quiero pensar lejos porque me desgastó y no disfruto hoy, después veremos qué nos alcanza; el objetivo es ganar y luego el sábado“.

Por último, Tony precisó que si bien la prioridad sería en todo caso la Concacaf, tienen muy claro que por el nivel que han desplegado, son candidatos naturales en ambos equipos.

“Tenemos muy claros los objetivos, no nos bajamos de que somos candidatos en lo que jugamos, pero lo más importante es el partido que viene”.

PREVIO SAN DIEGO VS. TOLUCA

Toluca inicia su camino en Concachampions de visita al peligroso San Diego FC.

Los Diablos comenzarán en octavos de final, tras no haber jugado la primera ronda por ser el Campeón de Liga MX.

Los Diablos Rojos del Toluca inician su camino este miércoles en Concachampions, en la ida de los octavos de final ante el San Diego FC, en SnapDragon Stadium.

La escuadra de Antonio Mohamed evitó la primera ronda de este certamen, debido a que es el actual Campeón de la Liga MX y es una ventaja que le da la estructura del certamen, además de respetar su jerarquía de mejor equipo en la Liga MX.

Su rival será el conjunto de la MLS, la franquicia más nueva del fútbol de los Estados Unidos, que en la ronda anterior eliminó a los Pumas, justo porque en casa los pulverizó con una goleada de 4-1.

Por ello es que el equipo mexiquense no se puede confiar de que le será un juego sencillo, sino todo lo contrario; San Diego ya demostró que tiene equipo de calidad y le puede complicar a cualquiera.

Aunque al mismo tiempo, es claro que los choriceros son los favoritos para avanzar a los cuartos de final, ya que el momento que atraviesan es de lo más dulce en el balompié nacional.

Para este encuentro, se espera que la gran figura, Alexis Vega, tenga más minutos en busca de ir tomando ritmo de juego, luego de haber estado fuera más de un mes debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometido en la rodilla.

Si los Diablos anotan gol de visitante, obligarán al San Diego a buscar el triunfo en el Nemesio Diez la próxima semana, lo cual luce por demás complicado para el conjunto de la MLS.

Aunque también, si Toluca hace demasiada confianza, se puede llevar una sorpresa muy desagradable en el Snapdragon Stadium, por lo que tiene que darle la mayor seriedad a este primer cotejo de la serie.