Toluca vence a Juárez en el esperado regreso de Alexis Vega tras lesión

El Toluca ha tenido una tarde redonda para mantenerse invicto. Y no solo logró descifrar a un bravo FC Juárez para afianzarse sublíder del torneo Clausura 2026 de Liga MX, también en la Jornada 10, ha visto el regreso de Alexis Vega —hijo pródigo de la capital mexiquense— justo a tiempo para afrontar la recta final del certamen en busca de un histórico tricampeonato y con la mira puesta en la casaca número 10 de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026.

Los Diablos Rojos se han afianzado así en el subliderato de la tabla general luego de vencer en casa por contundente 3-1 al conjunto fronterizo. Con anotaciones de Helinho, Antonio ‘Pollo’ Briseño y Paulinho, los dirigidos por Antonio ‘Turco’ Mohamed lograron imponerse en la pizarra definitiva para alcanzar 24 puntos, que los tienen solo una unidad por debajo de las 25 del superlíder Cruz Azul, mientras que Guilherme Castilho descontó por los Bravos.

El vigente bicampeón de la Liga MX sumó así otros tres puntos para seguir al acecho del líder cementero. El defensa mexicano exmiembro de las Chivas, fue pieza clave en el encuentro al participar activamente en la generación de jugadas que rompieron el cerrojo fronterizo y permitieron a los Diablos mantener su condición de invictos en el torneo.

La tarde fue redonda para los escarlatas, pues aunque se tardaron más de lo presupuestado en ponerse al frente, el plan salió perfecto a Mohamed, quien dio descanso a algunos titulares habituales y disfrutó del regreso de Vega Rojas. Y ahora encarará la Concachampions 2026 con un colchón importante en Liga MX. El timonel argentino demostró una vez más su capacidad para gestionar el plantel en medio de las exigencias de la doble competencia, administrando cargas y manteniendo al equipo en la pelea por ambos frentes.

¡GOOOOOL DEL TOLUCA! 😈⚽ El Pollo Briseño cayó en el área de Juárez, se marcó penal y Helinho no falló la pena máxima 🔥🔥🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/k6nclIkwFH — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 9, 2026

Contrario a lo que podría haberse pensado de que sería un partido sin complicaciones para los Diablos, los Bravos plantaron cara en el infierno y aguantaron el cero en los primeros 45 minutos, para recordarle al mundo que venían de ganarle al América a media semana en la capital azteca. Aquella victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes había inyectado moral al conjunto dirigido por Martín Varini, que saltó a la cancha del Nemesio Díez convencido de que podía dar otra sorpresa ante un rival de jerarquía.

Para mala suerte de los de Ciudad Juárez, Chihuahua, en los primeros minutos del complemento se dieron un tiro en el pie por culpa de Oscar Estupiñán, quien jaló descaradamente en el área a Antonio Briseño cuando buscaba una pelota parada. La acción, clara y evidente, pasó desapercibida en primera instancia para el árbitro central, pero el VAR terminaría corrigiendo la omisión para cambiar el rumbo del encuentro.

El balón quedaba muy corto para la intentona de ‘El Pollo’, pero el videoarbitraje mandó llamar a Luis Enrique Santander y las pruebas eran evidentes. Penal para el Toluca que Helinho aprovechó para ponerle número a la casa, el 1-0 al minuto 50. El brasileño ejecutó con categoría, enviando el esférico al fondo de las redes y desatando el alivio en las gradas del infierno, que comenzaba a impacientarse ante la falta de contundencia de su equipo.

Bravos podrá decir que el arbitraje les jugó en contra esta tarde efervescente, particularmente por un aparente penal no marcado en su favor tras un pisotón en el área a José Luis Rodríguez, que ni con revisión en el VAR les dieron. La jugada generó controversia y encendió los ánimos en el banquillo visitante, que sintió un trato desigual en las decisiones arbitrales durante momentos clave del partido.

Para colmo, poco después llegó el 2-0 del equipo choricero con un cabezazo de Briseño. Otra vez todo se dio en un balón detenido, en el que el central azteca apareció prácticamente solo en la línea del área chica, al minuto 70. La defensa juarense perdió por completo la marca del Pollo, que con la contundencia que lo caracteriza conectó de forma perfecta para ampliar la ventaja y poner tierra de por medio en el marcador.

FC Juárez mostró amor propio y coraje con gol Guilherme Castilho al 72 y no escatimó esfuerzos persiguiendo el empate, pero fue entonces que el Turco indicó la reaparición de Alexis Vega y también mandó a la cancha a Paulinho. El estratega argentino movió sus piezas con inteligencia, refrescando el ataque y enviando una señal clara de que su equipo no se conformaría con la ventaja mínima, sino que saldría a sentenciar el partido.

‘El Gru’ Vega tuvo dos jugadas de gol que no concretó, la más clara de esas en el tiempo agregado tras un despeje del portero Luis García que lo dejó encarrerado al marco juarense. Para su mala suerte, el remate salió apenas unos centímetros desviado. El regreso del delantero mexicano, aunque sin gol, dejó sensaciones positivas y promete más para las próximas jornadas, justo cuando la selección nacional comienza a definir convocatorias.

El que sí marcó fue Paulinho.

El incansable ariete portugués firmó una definición de billarista, apenas poniéndole el pie al balón para bombearlo ante el achique de Sebastián Jurado para el 3-1 al 90+9. Una obra de arte para cerrar un partido que había resultado más complicado de lo esperado, demostrando por qué es el referente ofensivo de este Toluca que sueña en grande.

El Diablo sigue siendo el único invicto, marcha segundo con 24 puntos y ahora pondrá su enfoque en la Concachampions, el torneo que es su gran objetivo para trascender internacionalmente, aunque la posibilidad del tricampeonato local sigue muy viva. La afición escarlata disfruta de un presente prometedor, con un equipo sólido, con variantes en el banquillo y con la experiencia de Mohamed para gestionar los momentos decisivos.