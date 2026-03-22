Si los Diablos ganan este duelo, llegarían a 28 unidades, lo que les permitiría desbancar a Cruz Azul en el segundo lugar de la clasificación

Se termina la Jornada 12 del Clausura 2026 este domingo con tres partidos que serán los últimos en la Liga MX antes del receso por Fecha FIFA.

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Duelos en los que hay bastante en juego, por lo que serán atractivos de ver, además de que cuando vuelva el balompié nacional, ya solo quedarán cinco jornadas de fase regular.

Toluca va por el subliderato en Pachuca

Los Diablos Rojos del Toluca consiguieron su pase a cuartos de final de Concachampions a media semana, al pulverizar a San Diego FC.

Ya con eso en la mano, ahora van por el subliderato en la clasificación de la Liga MX, cuando visiten a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Los Diablos si ganan este duelo, llegarían a 28 unidades, lo cual le daría para mantenerse en el segundo lugar de la clasificación.

Del lado de los Tuzos, los hidalguenses vienen de empatar 1-1 con San Luis la semana pasada y están con 21 unidades en la tabla.

Va a ser un juego muy interesante, dado que es el Bicampeón del futbol mexicano y Pachuca ha tenido un buen semestre con Esteban Solari en el banquillo.

Tigres visita a Juárez con la moral por las nubes

En la frontera norte del país, los Bravos de Juárez reciben a unos Tigres de la UANL que llegan con la moral súper arriba, luego del milagroso pase a cuartos de Concacaf a media semana, gracias al gol de último minuto ante Cincinnati.

Por ello es que si aprovechan esa inercia positiva, bien lo pueden aprovechar para sacar tres puntos de tierras juarenses y mantenerse en zona de Liguilla.

Aunque la escuadra local, tiene que pisar el acelerador y sumar de a tres, si quiere pelear por entrar a la Liguilla. Por ahora, tiene once puntos y no está cerca de zona de clasificación, si bien tiene un juego pendiente ante Querétaro.

Puebla visita al sotanero Santos

Para completar la jornada, La Franja visita a los Guerreros en Torreón, en un cotejo en el que los camoteros tienen que sumar los tres puntos, si no se quieren alejar más de zona de Liguilla.

Pero al mismo tiempo, si Santos quiere ganar y sumar unidades para intentar salir del sótano de la tabla en lo que resta de este certamen, justo ante un rival como los poblanos es una gran oportunidad.

La Liga MX se reanudará hasta el primer fin de semana de abril, luego de que se efectúe la Fecha FIFA de marzo, por lo que los clubes tendrán espacio para trabajar sin juegos oficiales, para después entrar a la recta final de la fase regular de este certamen.