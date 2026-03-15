Toluca y Atlas empatan 1-1 con dramáticos goles en tiempo añadido en el Nemesio Diez

Atlas rescata empate ante Toluca con gol al 90+4 en intenso duelo de Liga MX

Toluca y Atlas empatan 1-1 en el Estadio Nemesio Diez con goles en tiempo añadido. Jesús Ángulo adelantó a los Diablos, pero Víctor Ríos igualó al 90+4

Intenso y disputado resultó el encuentro celebrado en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en el que los Diablos Rojos del Toluca no pudieron vencer a los Rojinegros del Atlas y tuvieron que conformarse con un salomónico resultado (1-1) que les mantiene en la parte alta de la Tabla General.

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Los jaliscienses, que en el choque anterior derrotaron en el Clásico Tapatío a Chivas, llegan a 17 unidades para seguir en zona de clasificación.

Parecía que los del Estado de México sumarían de a tres, pero en un descuido la visita emparejó los cartones para rescatar valiosa unidad.

EN DOS MINUTOS…

El encuentro se liquidó en los últimos minutos de tiempo añadido en el segundo tiempo.

Por parte de los Diablos Rojos del Toluca movió las redes Jesús Ángulo, cuando el cronómetro marcaba el 90’+2’, mientras que por los de la Academia, un par de minutos después (90’+4’) Víctor Ríos anotó el tanto que emparejó la pizarra.

Aunque el árbitro central añadió siete minutos para recuperar el tiempo perdido, el marcador no se movió más.

EL PARTIDO

Muy peleado en el círculo concéntrico fue el primer capítulo de este partido, que se jugó con un gran ambiente en las tribunas.

Los primeros minutos fueron poco espectaculares, con ambos cuadros cometiendo faltas técnicas en la media cancha.

Fue hasta que el primer tiempo entró en su último cuarto de hora que los porteros tuvieron trabajo, pues antes las jugadas no alcanzaron a cuajar.

La primera oportunidad de peligro la firmó Toluca por conducto de Sebastián Córdoba, quien eludió la zaga rojiblanca para habilitar a Pávez Pérez, quien lo intentó con un remate de pierna derecha desde fuera del área. Atento, Camilo Vargas detuvo el envío.

Una nueva aproximación puso en predicamento a la visita. Alexis Vega envió centro por alto al área tapatía en la que ya esperaba Luan, quien pegó sólido cabezazo desde el centro del área. Del susto no pasó.

Todavía en el primer tiempo, Antonio Briseño intentó de cabeza tras pase de Córdova.

El segundo tiempo fue similar al primero, con Toluca generando algunas jugadas de peligro, sin que Atlas pudiera enfriar la enjundia local.

Al 54’, los del Atlas por poco madrugan a Toluca, cuando, tras asistencia de Jorge Rodríguez, Diego González jaló del gatillo, pero al fondo, el portero mexiquense evitó la anotación.

El tiempo siguió su marcha sin que pareciera que llegaría el gol. Fue hasta que el juego entró en los últimos minutos de compensación, que en dos minutos cayeron dos goles, uno por bando.