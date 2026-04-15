Toluca y Tigres, a cerrar en Estados Unidos el pase a semifinales de Concacaf

Se completan los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf este miércoles, con las otras dos series en las que los clubes mexicanos buscarán avanzar a la antesala de la final.

TE PUEDE INTERESAR: Lista de convocados de Liga MX al Mundial saldrá antes de la Jornada 17

Tanto Tigres como Toluca llevan ventaja a los Estados Unidos, para enfrentarse a Seattle y LA Galaxy respectivamente; sin embargo, eso no quiere decir que sea un partido resuelto o un simple trámite.

Ambos equipos mexicanos deben tener cuidado, si no quieren llevarse una sorpresa, máxime porque ambos juegan de visita en territorio estadounidense ante rivales que pueden complicar la eliminatoria.

Toluca visita LA Galaxy con ventaja pero con alto riesgo

En Carson, California, los Diablos Rojos visitan al LA Galaxy tras haber conseguido una ventaja de 4-2 en el Estadio Nemesio Diez, por lo que los choriceros llevan mano en la serie.

Incluso si el equipo de Antonio Mohamed pierde 1-0, accederá a la siguiente ronda; pero si el conjunto angelino gana 2-0, avanzará a las semifinales por el criterio de goles de visitante.

Por eso los Diablos Rojos deben tener mucho cuidado, ya que cualquier exceso de confianza puede costarles la clasificación.

Cualquier empate le dará el pase a Toluca, por lo que el Turco deberá hacer gala de su experiencia para resolver la eliminatoria.

Foto: Mexsport

Tigres se mete a Seattle a salir vivo de una cancha complicada

Por su parte, los Tigres de la UANL visitan a los Seattle Sounders en el Lumen Field con ventaja de 2-0 conseguida en el Estadio Universitario.

La escuadra de Guido Pizarro tiene a su favor que no recibió gol de visitante, por lo que Seattle está obligado a marcar al menos dos goles para forzar el alargue.

Además, si los regiomontanos anotan, obligan a Seattle a marcar aún más goles, lo que deja a Tigres con la serie bajo control.

Sin embargo, no deben confiarse, ya que el Lumen Field es una de las canchas donde los equipos mexicanos han sufrido más, recordando la Final de 2022 cuando Pumas perdió el título en ese estadio.

Y también el caso de Cruz Azul, que cayó 7-0 en la Leagues Cup, uno de sus peores resultados recientes. Por ello, Tigres debe evitar la confianza excesiva para no comprometer su pase a la siguiente ronda.